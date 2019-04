14.000 auto’s per dag minder in 2018: Antwerpenaar kiest steeds vaker voor fiets of bus ADA

02 april 2019

14u59 0 Antwerpen De Antwerpenaar koos in 2018 nog méér voor slimme vervoersmiddelen voor verplaatsingen naar school, werk, winkel en vrijetijdsbestedingen. Ook bij bedrijven is de omschakeling van de auto naar voornamelijk de trein en de elektrische fiets ingezet. Dat blijkt uit de nieuwe mobiliteitscijfers.

De ANPR-camera’s die zijn geplaatst voor de lage-emissiezone tonen aan dat er stelselmatig minder auto’s in de stad rijden. Voor de knip van de Leien, in het voorjaar van 2017, reden er op een gemiddelde weekdag nog 110.406 wagens door Antwerpen. Tegen september 2018 waren dat er nog maar 96.384. Dat wil zeggen dat er ondertussen elke dag zo’n 14.000 autobewegingen minder zijn in de stad.

Ook deelmobiliteit zit duidelijk in de lift. Eind 2018 zijn er al meer dan 5.000 deelvoertuigen beschikbaar voor gebruikers. Het gaat om 552 deelwagens, 225 deelscooters, 325 deelsteps, 3.600 Velo’s en 702 andere free floating-deelfietsen. Velo tikte in 2018 af op 298 stations, 61.963 abonnementen en 6.458.434 Velo-ritten.

Het aantal fietsers dat in de stad gemeten wordt, blijft dan weer stijgen in 2018, dat blijkt uit cijfers van de fietstelpalen. Ook het aantal deelnemers aan de fietstelkorting haalde in 2018 een hoogtepunt met 1.524 actieve gebruikers.