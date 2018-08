130.000 mensen voor elfde Antwerp Pride DREIGTWEET ÉN GEVAL VAN 'GAYBASHING' KUNNEN PRET NIET DRUKKEN JONATHAN BERNAERTS

13 augustus 2018

02u29 0 Antwerpen Een wansmakelijke tweet en een vermoedelijk geval van 'gaybashing' hebben de pret op de elfde editie van de Antwerp Pride niet kunnen drukken. 130.000 mensen bezochten hét evenement voor holebi's en transgenders in Antwerpen. Topper was - hoe kan het ook anders - de bonte parade op zaterdag.

De Antwerp Pride Parade had zich zaterdag nét op gang getrokken toen de lokale politie het nieuws van de arrestatie van een 21-jarige Antwerpenaar verspreidde. De verdachte had op 8 augustus een verontrustende tweet geplaatst met de boodschap 'De dag alle faggots samenkomen op 1 plek'. Onderaan het berichtje: een GIF-bestand van soldaten die geweerschoten lossen.





De politie legde contact met Twitter en liet verstaan dat er mogelijk een aanslag op til was. De sociale netwerksite zou de onderzoekers daarop informatie gegeven hebben die vrijdag tot de arrestatie en een huiszoeking leidde. Bij de jongeman thuis werden een vlag met hakenkruis, een boksbeugel en verboden messen gevonden. Zondag werd de twintiger onder voorwaarden vrijgelaten. Hij riskeert tot 5 jaar cel.





Dat niet iedereen tuk is op de Antwerp Pride en haar bezoekers, bleek ook vrijdagavond. Toen werd een 39-jarige Antwerpenaar, die anoniem wenst te blijven, het slachtoffer van vermoedelijk 'gaybashing'. De man werd op de hoek van de Frankrijklei en de De Keyserlei tegen de grond geslagen. Volgens het slachtoffer scholden zijn belagers, die spoorloos zijn, hem uit voor 'vuile jeannet'. De politie heeft een pv opgesteld en gaat het slachtoffer in de loop van de week verhoren.





Bonte bende

Een domper hebben de twee incidenten niet gezet op de elfde editie van de Antwerp Pride. In totaal zakten 130.000 mensen af naar het vierdaagse feest voor holebi's en transgenders in Antwerpen. Topper was de Antwerp Pride Parade op zaterdag, die 90.000 bezoekers lokte. De parade stond alweer bol van de extravagantie. Van dragqueens met roze pluimen over in leder getooide baardmannen en fitnessboys in minuscule speedobroekjes tot knuffelende meisjes in regenboogkleurige outfits.





Een van de zestig delegaties in de bonte stoet was Swapfiets, het Antwerpse fietssysteem. Steven Uitentuis: "Waarom we deelnemen? We dragen met ons bedrijfje namelijk nét dezelfde waarden uit als die van de LGTB-gemeenschap. Gelijkheid, diversiteit. Dat vinden we ontzettend belangrijk."





Ook veel politici

Traditiegetrouw stapten ook alle politiek partijen, behalve het Vlaams Belang, mee. Misschien wel het meest in het oog springend was de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws, die het drumstel op de praalwagen van de socialisten bespeelde. Helemaal vooraan in de stoet droegen onder meer N-VA-schepen Ludo Van Campenhout en kandidaat-burgmeester Kris Peeters (CD&V) mee de symbolische regenboogvlag. Geen spoor van burgemeester Bart De Wever, die was op vakantie in Polen. "Ik wandel al mee sinds de eerste editie", aldus Van Campenhout. "Van gelijke rechten voor de LGTB-gemeenschap heb ik altijd een strijdpunt gemaakt. Niet voor niets heb ik in het parlement mee de wetten op het homohuwelijk en homoadoptie gestemd." Van Campenhout herhaalde nog eens dat de stad een binnenkort verwachte delegatie uit Sint-Petersburg, waar onlangs holebi-activisten werden vervolgd, duidelijke signalen wil geven. "We gaan er tijdens onze gesprekken op wijzen dat gelijke rechten voor holebi's de normaalste zaak van de wereld horen te zijn."





Voor Kris Peeters mag het nét ietsje meer zijn: "Ik stel voor om een delegatie van de Antwerp Pride te laten deelnemen aan de gesprekken met de Russen. Holebi's verdienen alle respect."