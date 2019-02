13 verkeersinbreuken tijdens controleactie in Brederodewijk Sander Bral

18 februari 2019

Het politiewijkteam van de regio Centrum hield zaterdag controles in de Brederodewijk. Er werden 97 voertuigen gecontroleerd. De actie werd opgezet omwille van de veiligheid en de zichtbaarheid in de wijk. Er werden twee controleposten opgezet waar er in totaal 97 voertuigen gecontroleerd werden. De actie startte om drie uur ‘s middags en werd om negen uur gestopt. Drie personen konden niet aantonen dat hun voertuig geldig verzekerd was. Vijf personen waren in de wagen gekropen zonder de gordel om te doen. Eén bestuurder reed met een beschadigd kenteken rond. Twee andere bestuurders legden een vervallen keuringsbewijs voor. Eén keer werd het gebruik van drugs in het verkeer vastgesteld en nog een andere bestuurder had geen rijbewijs.