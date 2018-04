13-jarig meisje aangereden door lijnbus 26 april 2018

02u40 0

Een 13-jarig meisje werd dinsdagochtend aangereden door een bus van De Lijn in de Brederodestraat. De bus sloeg rechtsaf de Belegstraat in, toen het slachtoffer de straat overstak. De buschauffeur zag het slachtoffer naar eigen zeggen niet. Het been van het slachtoffer kwam onder het wiel van de bus terecht.





Twee brandweermannen die het ongeval zagen gebeuren, konden het meisje eerste hulp toedienen. Volgens sommige getuigen was het zicht van de buschauffeur belemmerd omdat er passagiers over de rode lijn stonden. Andere getuigen zagen hoe het meisje op haar smartphone aan het kijken was tijdens het oversteken en daardoor de bus niet zag aankomen. Het slachtoffer werd met verschillende breuken in het been naar het ziekenhuis afgevoerd. (BSB)