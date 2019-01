122 namaakjuwelen in beslag genomen bij juweliers aan Centraal Station Sander Bral

16 januari 2019

13u54 0 Antwerpen Bij een controleactie van de lokale politie en de FOD Economische Inspectie werden controles uitgevoerd bij verschillende juweliers in de omgeving van het Centraal Station. Er werden 122 namaakjuwelen van luxemerken zoals Rolex en Versace in beslag genomen.

Bij een gecoördineerde actie en samenwerking tussen de taskforce Goudi, wijkwerking Centrum, Kuras en de FOD Economische Inspectie werden controles uitgevoerd bij verschillende juweliers in de omgeving van het Centraal Station. De betrokken diensten hebben vaststellingen gedaan van inbreuken rond de ijking van weegschalen, prijsaanduidingen en het ontbreken van de verplichte stempels op de juwelen. Dat gaat dan ofwel om de meesterstempel of om de gehaltestempel. Er werd ook voor een totaal van 766,32 gram aan juwelen, 122 stukken, met beslag bezwaard. Het ging om namaakjuwelen van gerenommeerde merken zoals Cartier, Chanel, Rolex, Hermes, Versace, Louis Vuitton en Bulgari. Deze juwelen werden in beslag genomen en voorgelegd voor expertise door de echte merkenhouders.