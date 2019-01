12 maanden geëist voor man die buurman kopstoot geeft BJS

28 januari 2019

17u42 0 Antwerpen In de Antwerpse rechtbank is 12 maanden celstraf geëist tegen een Antwerpenaar die zijn buurman een kopstoot heeft verkocht. Het parket vermoedt dat er racistische motieven speelden.

“Vuile bruine aap, ga terug naar uw apenland.” Dat riep Shaun F. in de zomer van 2017 naar zijn buurman, nadat hij hem een kopstoot had verkocht. Toen de politie iets later aan F.’s woning arriveerde om hem op te pakken, was hij nog steeds niet uitgeraasd. “Kom je voor die vuile bruine? Eigen volk eerst.”

De precieze aanleiding voor de aanval van F. werd nooit helemaal duidelijk. Maar het parket vermoedt – op basis van de uitlatingen van F. - racisme. “Zinloos geweld en rassenhaat kunnen onze maatschappij missen als kiespijn”, zei de procureur die 12 maanden celstraf voorstelde.

Vonnis op 25 februari.