11 nieuwe taxistandplaatsen op park-and-rides 27 januari 2018

De stad Antwerpen richt tegen maart elf taxistandplaatsen in op vijf park-and-ride-locaties (P+R). Met dit proefproject wil de stad meer alternatieven bieden om vanop een park-and-ride de stad te bereiken. P+R's zijn namelijk een gemakkelijke locatie om van het ene vervoersmiddel naar het andere over te stappen. Momenteel wordt de taxi nog niet vaak gebruikt om de laatste kilometer(s) naar de stad af te leggen, maar met de aanleg van taxistandplaatsen wordt dit binnenkort een bijkomende optie.





Park-and-ride Blancefloer krijgt vier taxistandplaatsen. Aan Olympiade komen twee taxistandplaatsen. Aan de parking van station Antwerpen-Zuid worden ook twee plaatsen ingericht. In Merksem komen er aan de P+R Keizershoek twee plaatsen. Aan Bosuil in Deurne komt één plaats. (NBA)





