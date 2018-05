11% meer passagiers voor luchthaven 05 mei 2018

Antwerp Airport blijft het uitstekend doen in 2018. De voorbije maand april zijn 27.286 passagiers geteld, 11 procent meer dan in april vorig jaar (24.636). Ook het aantal bewegingen steeg, maar dan met 18 procent, tot 4.065. Bij het tonnage bedroeg de klim 14 procent.





De nieuwe routes van TUI en VLM Airlines leggen de luchthaven geen windeieren. Opgeteld over de eerste vier maanden van het jaar komt men nu uit op 90.067 passagiers. Voor januari-april 2017 waren dat er 80.180. Antwerp Airport gaat er dus 12,2 procent op vooruit in die periode. (PHT)