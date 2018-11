11 artillerieschoten in Stadspark herdenken einde WO I ADA

07 november 2018

15u39 0

Op zondag 11 november om 11.11 uur zullen elf artillerieschoten weerklinken in het stadspark ter ere van 100 jaar einde Wereldoorlog I. Naast heel wat genodigden willen ook de militairen hun oud-collega’s op gepaste wijze herdenken en eren. Om 11 uur start de plechtigheid aan het Monument van de Gesneuvelden in het Stadspark. Onder andere acteur en peter van het herdenkingsproject ‘Antwerpen 14-18' Herbert Flack houdt een toespraak. Daarna leidt Helen Grevers, directeur van het Vredescentrum, het kinderkoor Zingzangzong in. Onder begeleiding van de Koninklijke muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen leggen burgerlijke en militaire overheden, alsook een afvaardiging van oud-strijders, weerstanders en politieke gevangenen kransen neer aan de voet van het monument.