104.141 stadsbomen in kaart gebracht INWONERS KUNNEN OPZOEKEN WELKE BOOM IN HUN STRAAT STAAT NINA BERNAERTS

19 juli 2018

02u36 0 Antwerpen 104.141 bomen, zoveel staan er verspreid over de stad. De stad heeft al haar bomen geteld, in kaart gebracht, de soort gedetermineerd en gearchiveerd. Vanaf nu kunnen alle Antwerpenaars de groeninventaris raadplegen als ze willen weten welke boom ze nu net in hun straat hebben staan.

Sinds 2014 is de stad al bezig met de volledige inventarisering van haar bomenbestand. In straten, op pleinen en parkings telt de stad maar liefst 59.933 bomen. De andere 44.208 in kaart gebrachte bomen staan in parken en natuurgebieden. Daar is niet altijd elke boom afzonderlijk geregistreerd. In totaal komen de stadsbomen dan op 104.141 exemplaren. Maar dat zijn toch niet alle bomen. "Het zijn enkel de bomen waar de stad voor verantwoordelijk is. De bomen van het Rivierenhof of Hof van Leysen zijn voor rekening van de provincie en dan zijn er nog private groendomeinen van het Zorgbedrijf bijvoorbeeld, ook die bomen worden niet geregistreerd", klinkt het.





Elke groene stip op de kaart van de groeninventaris staat voor een boom. Van elke boom staan er gegevens zoals de soort en de stamomtrek bij genoteerd. Ook de 'toekomstbomen' in de stad zijn in kaart gebracht. Een toekomstboom is een boom in een straat of op een plein waarvoor de stad in de ondergrond investeert zodat hij groot en oud kan worden. De kaart heeft een zoekfunctie waar informatie over boomsoorten en buurten kan worden gezocht.





De groeninventaris maakt het werk gemakkelijker voor medewerkers van de groendienst. Niet alleen is het een hulpmiddel voor de opmaak van de werkplanning, bijvoorbeeld wanneer bepaalde bomen gecontroleerd moeten worden. Ook helpt de inventaris om een toekomstvisie voor het groenbeleid uit te stippelen. Verder is het dankzij de inventaris duidelijker waar bij evenementen bijvoorbeeld kermis- of marktkramen kunnen geplaatst worden en waar niet omdat er een boom staat.





"Oorspronkelijk werd die inventaris ook opgemaakt voor intern gebruik maar we willen die nu delen met alle bewoners zodat ook hun band met de bomen versterkt wordt. Het is ook een handige tool voor al die leerlingen die een herbarium en dergelijke moeten maken en willen weten met welke boom ze nu juist te maken hebben. Bovendien kunnen groenmeldingen, zoals een afhangende of afgebroken tak, sneller worden opgelost. De boom kan nu namelijk gemakkelijk gelokaliseerd worden. En dankzij de boompaspoorten waarover medewerkers van de groendienst beschikken, kan de melding beter worden ingeschat", zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V).





De groeninventaris is terug te vinden via www.antwerpen.be (zoekterm: groeninventaris).