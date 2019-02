102.000 passagiers namen in 2018 de Pendelbus van Antwerpse haven BJS

22 februari 2019

14u38 0 Antwerpen In 2018 hebben 102.710 pendelaars gebruik gemaakt van de Pendelbus van de Antwerpse haven. Dat is een stijging van 22,5 procent tegenover het jaar ervoor en een verviervoudiging tegenover 2014. Gemiddeld namen dagelijks 407 unieke passagiers de Pendelbus.

De Pendelbus werd in 2009 in het leven geroepen door Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Sinds 2016 is het beheer mee in handen van het Havenbedrijf Antwerpen en rijdt de bus in het hele havengebied. Bedrijven kunnen zich bij de Pendelbus aansluiten en betalen een bepaald bedrag per werknemer voor de heen- en terugrit. De bus rijdt dan van een bereikbare opstapplaats naar de ingang van dat bedrijf. De rijtijden zijn afgestemd op dag- en shiftploegen.

Ongeveer 60 procent van de Pendelbuspassagiers zijn vaste werknemers van havenbedrijven, de overige 40 procent zijn uitzendkrachten.