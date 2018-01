100.000 euro schade aan boot door brand EIGENAAR EN ZIJN GASTEN KUNNEN ZICH IN VEILIGHEID BRENGEN TOON VERHEIJEN

02u32 0 Marc De Roeck Het schip Commandant Fourcault, die in de schaduw van het Havenhuis ligt, werd geteisterd door een korte, maar hevige brand. Antwerpen Pim De Rhoodes, de eigenaar van de Commandant Fourcault, een boot die aangemeerd ligt in schaduw van het Havenhuis, zal zich het einde van 2017 anders ingebeeld hebben. Een korte maar hevige brand vernielde grotendeels de opslagruimte en het atelier waarin voornamelijk de duikspullen lagen opgeslagen. De eigenaar schat de totale schade op minstens 100.000 euro. De oorzaak van de brand is mogelijk een oververhitte batterijlader.

De cdt. Fourcault van het expeditiebedrijf Seatec heeft als uitvalsbasis het Kattendijkdok aan het Havenhuis. Zaterdagnacht schoten Pim De Rhoodes en de drie andere gasten in het woongedeelte van de boot plots wakker.





"We hoorden een knal en zijn meteen gaan kijken", vertelt Pim De Rhoodes. "We hebben zelf proberen te blussen met een CO2-blusser. De vlammen waren echt wel gigantisch en er was ook een enorme rookontwikkeling. Omdat er ook gasflessen in de ruimte aanwezig waren, hebben we geen enkel risico genomen en ook onmiddellijk de brandweer verwittigd. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een oververhitte batterijlader die gewoon geëxplodeerd is." De brandweer moest wel omzichtig te werk gaan, want te veel bluswater op een schip kan het gevaarte doen kapseizen.





Marc De Roeck Er is enorm veel schade aan het expeditieschip, vooral aan de opslagruimte.

Schade

Pim De Rhoodes schat de totale schade op minstens zo'n 100.000 euro. "In de ruimte lag zowat al het gespecialiseerd duikmateriaal opgeslagen", vertelt Pim. "Sommige zaken kosten tot 8.000 euro per stuk. Al het materiaal is opgebrand of door de hitte volledig versmolten. Er was ook een decompressiekamer. Die zullen we nu volledig opnieuw moeten laten bouwen. Gelukkig was onze eerste expeditie vermoedelijk pas ergens in maart of april. Dat geeft ons nog even de tijd om alles te herstellen. Het is zeker balen, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. En onze twee huisdieren heeft de brandweer ook van de boot kunnen halen."





Zaterdagnacht mocht er niet geslapen worden op de boot, maar zondag mochten Pim en zijn andere gasten wel gewoon terug in het woongedeelte.





Concordia

De cdt. Fourcault is geen onbekend schip. Het werd in 1968 gebouwd in Rupelmonde en deed eerst dienst als loodstender en daarna opleidingsschip voor de zeevaartschool tot het in 1992 buiten dienst werd gesteld en tot 2000 lag te verkommeren in Oostende. Toen kocht de Nederlander Pim De Rhoodes de boot die hem nu gebruikt voor duikexpedities en bergingsoperaties. Hij liet er onder meer een decompressiekamer in bouwen en voorzag een heliplatform. Het schip is ondertussen ook erkend als vaarkundig erfgoed.





"Onze uitvalsbasis is Antwerpen maar soms zitten we drie tot vier maanden op zee. Zo hebben we enkele jaren geleden assistentie verleend bij de berging van de Costa Concordia die voor het eiland Giglio kapseisde. Maar we doen bijvoorbeeld ook archeologische onderzoeken of duikexpedities op vraag van klanten."





Meer info op http://www.fourcault.be.