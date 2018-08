10 stoeten, 10 vervoersmiddelen STOETENFESTIVAL RINGLAND WIL ALTERNATIEVEN VOOR AUTO PROMOTEN DIETER LIZEN

23 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen Het jaarlijkse Ringlandfestival op 9 september staat dit keer helemaal in het teken van de modal shift. Dat plan moet zorgen voor een vermindering van het auto- en vrachtverkeer met 28% tegen 2030. Met 10 stoeten met evenveel vervoersmiddelen willen Ringland en artiesten zoals Jo Lemaire alternatieven voor de wagen promoten.

Je kan dit jaar te voet, met de (elektrische) fiets, tram, bus, motor, auto, trein, waterbus, op skates of met de step in een stoet meegaan naar het Ringland Stoetenfestival. "Met dit initiatief willen we niet enkel burgers warm maken voor alternatieven voor de wagen en een duurzamer verkeer. Ook naar de gemeenteraadsverkiezingen toe is dit initiatief zeker op zijn plaats", zegt organisator Peter Vermeulen. "We willen alle partijen immers herinneren aan de Visienota. 32 Antwerpse steden en gemeenten ondertekenden die Visienota waarin ze beloofden om samen te werken aan de realisatie van 10 actiepunten om tot de modal shift te komen. Samenwerken aan een duurzamer verkeer, over de partij- en vakgrenzen heen, is in onze ogen de enige manier om er uit te geraken."





Overstappen

Maar is die hele modal shift van 70 procent naar 50 procent autoverkeer tegen 2030 wel realistisch? "Zeker, er zijn veel voorbeelden in het buitenland. Als Barcelona een gelijkaardige shift kon realiseren op 10 jaar tijd, waarom zou het bij ons dan niet lukken op 12 jaar?", zegt Vermeulen. "We moeten inzetten op verschillende vervoersmodi tegelijkertijd en op de wisselwerking. Een uitbreiding van het openbaar vervoer in combinatie met betere overstapfaciliteiten bijvoorbeeld. Er werd ook lang cynisch gedaan over de combinatie van auto met andere vervoersmiddelen, maar in de praktijk blijkt dat vaak best goed te werken. Voor de aanpak van openbaar vervoer kijken we naar Franse steden met hun aparte tram- en busbeddingen en een integrale aanpak van knooppunten. Voor de fiets zijn Scandinavië en Nederland de gidslanden."





Op het festival worden ook de definitieve resultaten van de Straatvinken-actie bekendgemaakt. Daarbij werd door burgers letterlijk geteld hoeveel wagens, fietsers en voetgangers er door hun straat rijden. "Straatvinken willen we elk jaar herhalen om te zien of de modal shift lukt of niet."





Zonder muziek zou het Ringlandfestival niet compleet zijn. Vanaf 16 uur treedt de Ringlandband op aan Spoor Oost. "Je hebt natuurlijk trekkers onder de artiesten zoals Pieter Embrechts, die al elk jaar mee het voortouw nam. Lokale helden zoals Bart Cannaerts, Stef Kamil Carlens en Slongs Dievanongs kénnen de noodzaak van een betere mobiliteit voor Antwerpen. Maar het is fantastisch dat ook artiesten die niet in onze Antwerpse regio wonen hun steentje willen bijdragen. Ik denk aan Joost Zwegers, Vive la Fête, Raymond van het Groenewoud of dit jaar Jo Lemaire."