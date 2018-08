10 nachten hinder door werken aan Ring 31 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt dat er in september tien nachten lang hinder moet verwacht worden op de Antwerpse Ring. In beide richtingen gebeuren werken aan de voegen tussen de rijstroken. Vorig najaar werd al een deel van de voegen in het wegdek richting Gent aangepakt en die werken worden nu verdergezet. Het gaat om stroken ter hoogte van Borgerhout en Berchem. Richting Nederland worden er slechts enkele lokale herstellingen uitgevoerd. De werken beginnen op zondagavond 2 september. Dan zal vijf nachten lang het wegdek richting Nederland worden aangepakt, telkens tussen 21 en 5 uur. Richting Gent wordt er gewerkt vanaf maandagavond 17 september, eveneens vijf nachten lang. (BJS)