10 Miles verhuist mogelijk naar ochtend VIJF VRAGEN AAN ORGANISATIE EN SPOEDARTSEN NA SNIKHETE EDITIE 24 april 2018

02u36 0 Antwerpen De Antwerp 10 Miles verhuist mogelijk vanaf 2020 naar de ochtend. Het zou de kans op een oververhitte race met massale ziekenhuisopnames verkleinen. Organisator Golazo bestudeert de piste, nu er plannen zijn om de marathon op een andere dag te laten plaatsvinden. Wij legden vijf vragen voor aan de organisatie en twee spoedartsen.

Is het evenement niet té groot geworden?

Gert Van Goolen (Golazo): "Met onze ervaring kunnen we het behappen. Dit was met 40.150 deelnemers zelfs niet de best bezette editie. In de aanloop naar de 10 Miles hebben we uitgebreid advies gegeven, op sportief vlak en inzake mobiliteit. Maar de capaciteit op de tram en de veerboot is beperkt."





Dr. Jan Stroobants (hoofd spoed ZNA Middelheim): "De organisatie is van een hoog professioneel niveau. Halveer het aantal deelnemers en het risicopercentage blijft hetzelfde. Dankzij de expertise in Antwerpen zijn er geen doden gevallen."





Is het niet beter om 10 Miles 's ochtends te lopen?

Van Goolen: "Eerst moet de marathon naar een andere dag verhuizen. We denken aan 2020, honderd jaar na de Spelen in Antwerpen. 's Ochtends is het koeler dan 's namiddags. We moeten zien hoe we dat voor de 10 Miles aanpakken. De 'lichtere' Kids Run en Short Run kunnen misschien ná in plaats van vóór de 10 Miles worden gelopen."





Dr. Stroobants: "Als ik mag kiezen, is de ochtend beter. Dankzij de marathon wisten we zondag wel wat we nadien konden verwachten."





Moet de passage door de 'Konijnenpijp' er niet uit?

Van Goolen: "Neen. In vele steden zijn er bruggen en tunnels op het parcours. De Konijnenpijp had ook voordelen zondag: koelte. Als je je goed voorbereidt, is de tunnelhelling niet de 'killer'. De 10 Miles enkel op rechteroever houden gaat niet meer."





Dr. Stroobants: "Je zou de twee tunnels kunnen omkeren: eerst de Waaslandtunnel dus, op het eind de Kennedy."





Moet je een medisch attest verplichten?

Van Goolen: "Dat is geen oplossing. We vertellen nu al dat je beter een afstand kiest die je aankunt, we bieden trainingsschema's aan. En raden bij twijfel zelfs een doktersbezoek aan. Driekwart van de lopers heeft al ervaring met lange afstanden. Hen moet je geen attest vragen. En we mogen nooit de indruk geven wekken dat zo'n attest zekerheid biedt op fysiek vlak."





Dr. Stroobants: "Gezond verstand, daar gaat het om. Als lopers de raad om genoeg te drinken in de wind slaan: daar kun je toch niemand anders verantwoordelijk stellen?"





Kunnen 'spotters' uitgeputte lopers eruit halen?

Dr. Kurt Anseeuw (ZNA Stuivenberg): "Dat idee (van sportarts Chris Goossens, red.) lijkt me moeilijk uitvoerbaar. Een geoefend oog zal sneller uitgeputte sporters opmerken, maar bij de 10 Miles passeren pakken lopers. Valt er iemand toch op omdat hij zwijmelt of zich ongewoon gedraagt, dan ziet elke toeschouwer ook wél dat er iets scheelt. Op dat moment is het al te laat om preventief in te grijpen. Dan heeft een spotter geen zin meer." (BJS/Pht/PLA)