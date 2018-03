10 maanden cel voor hoofdinspecteur die geheime info doorspeelt 13 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Een hoofdinspecteur uit Deurne is veroordeeld tot 10 maanden cel omdat hij privé-opzoekingen in het politiesysteem had verricht. Volgens de rechter speelde hij de informatie door aan zijn vriendin. De politieman, die ook geschorst is, spreekt van een 'heksenjacht'.

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde de 48-jarige hoofdinspecteur van de politiezone Oost vorige week tot een celstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden effectief, voor het verrichten van ongeoorloofde opzoekingen in het politiesysteem en het schenden van zijn beroepsgeheim.





De feiten dateren van januari 2016. Een vrouw stapte toen het politiekantoor binnen om klacht neer te leggen tegen haar voormalige echtgenoot. De hoofdinspecteur handelde de klacht af. Maar daarmee was de kous niet af: enige tijd later zocht hij uit eigen beweging in het politiesysteem op de naam van de vrouw in kwestie.





De twee kregen in februari 2016 een relatie (inmiddels zijn ze getrouwd), waarna de politieman opnieuw opzoekingen verrichtte. Volgens de rechter ging hij, op vraag van zijn nieuwe vriendin, na of haar ex op dat ogenblik in de gevangenis vertoefde. Bovendien vond de rechter het bewezen dat de man die info aan de vrouw doorgespeelde.





De Antwerpse politie kon het gedrag van haar werknemer niet smaken en zette hem begin 2016 op non-actief. Hij is nog steeds geschorst. De politie bevestigt dat er momenteel een tuchtprocedure loopt.





Begluurd onder de douche

De geschorste hoofdinspecteur ontkent alles. "Dit is een echte heksenjacht", zegt hij. "Enkele leidinggevenden willen me gewoon weg omdat ik een klacht dreigde neer te leggen wegens pesten op het werk. Ik had immers een vrouwelijke commissaris betrapt toen ze mij aan het begluren was in de douche. Sindsdien kreeg ik van haar de ene slechte functioneringsnota na de andere, terwijl ik er vroeger nooit één heb gehad."





Het is niet de eerste keer dat de politieman met het gerecht in aanraking komt. In 2014 werd hij door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden omdat hij in 2012 ook al ongeoorloofde opzoekingen had gedaan. De man was toen in een echtscheiding verwikkeld en was op zoek gegaan naar bezwarende informatie over zijn ex en haar familieleden. Als verdediging voerde hij destijds aan dat hij adressen had opgezocht om kerstkaartjes te kunnen versturen. Na de feiten werd door de politie een tuchtprocedure gestart, de man kwam weg met een blaam. (BJS)