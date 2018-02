10 en 12 jaar celstraf voor kopstukken drugbende 03 februari 2018

Enkele kopstukken van een Turkse drugsbende zijn veroordeeld tot straffen van tien en twaalf jaar effectieve celstraf. Hun bende had 4.150 kilo cannabis en enkele tientallen kilo's cocaïne verhandeld. De handel leverde hen volgens de rechtbank 454.000 euro op.





Op 14 maart 2011 kwamen twee koelcontainers die waren geladen met ananassen uit Ghana toe in de Antwerpse haven. Pas op 30 mei 2011 ging een van de beklaagden ze ophalen. De douane voerde eerst nog een controle uit en trof maar liefst 4.150 kilo cannabis aan tussen de beschimmelde ananassen.





Het onderzoek bracht een netwerk in beeld, waarvan de leden zich in wisselende samenstelling bezig hielden met de invoer van verdovende middelen. Zo is 52 kilo cocaïne ingevoerd vanuit Panama. Later zijn nog containers met 28 en 88 kg coke in beslag genomen.





Bovendien zijn sommige beklaagden veroordeeld voor het bezit van een kalasjnikov-mitrailleur en voor oplichting. Ze hadden voor duizenden euro's aan spullen besteld, waarvoor ze ongedekte cheques uitschreven of gewoon niet betaalden. (PLA)