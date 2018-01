10.000ste SVK-woning staat in 't Stad 23 januari 2018

02u34 0 Antwerpen Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) heeft in Antwerpen Dam de 10.000ste SVK-woning bezocht. Dat is een woning die door het sociaal verhuurkantoor gehuurd wordt van de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs doorverhuurd wordt aan mensen met een bescheiden inkomen. Op die manier kunnen kwetsbare gezinnen toch terecht in degelijke woningen.

Dat de 10.000 ste woning in Antwerpen staat, is geen toeval, want zo'n 25 procent van het totaal aantal SVK-woningen staat in 't Stad. Verhuurder Tina Betz is alvast erg gelukkig dat ze deze stap genomen heeft. "Oorspronkelijk wilden we het huis renoveren en verkopen. Maar daarrdoor konden we geen aanspraak maken op subsidies. Uiteindelijk kwam ik op de website van het sociaal verhuurkantoor terecht. Zo is de bal aan het rollen gegaan."





Hoewel Tina op de privéverhuurmarkt waarschijnlijk een hogere huurprijs kon krijgen, heeft dit systeem volgens haar vele voordelen.





"Als je de fiscale voordelen bekijkt en de bijhorende subsidies, dan is die mindere huurprijs geen belemmering. Daarnaast heb ik ook de zekerheid dat de komende negen jaar mijn huis verhuurd is."





Huurder Anne Ngassa woont er sinds december vorig jaar met haar drie kinderen en ze is erg tevreden. "De kinderen hebben voldoende ruimte om te spelen en het huis is helemaal gerenoveerd. Wij gaan hier een erg leuke tijd beleven." (ADA)