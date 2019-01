1 procent blaas positief NBA

06 januari 2019

11u52 0 Antwerpen In de nacht van zaterdag op zondag reed 1 procent van de bestuurders onder invloed. Er werd er op 2 plaatsen gecontroleerd: op de Plantin en Moretuslei en op de Groenendaallaan.

Op de Plantin en Moretuslei waren van de 1061 samplings 15 positief. Uit de ademtesten bleken uiteindelijk vier bestuurders te veel te hebben gedronken, twee van hen zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Drie bestuurders testten positief op drugs, ook zij moesten hun rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Twee bestuurders konden geen geldig rijbewijs voorleggen.

Op de Groenendaallaan bleken 23 van de 591 samplings positief. Elf bestuurders legden een positieve ademtest af, vijf van hen zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

In totaal bliezen 15 bestuurders positief, dat is iets minder dan 1 procent van de gecontroleerde bestuurders. Er werden ook vier boetes uitgeschreven voor kinderen die zonder correct beveiligingssysteem in een wagen zaten.