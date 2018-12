1 op 3 chauffeurs onder invloed NBA

23 december 2018

Tijdens een korte alcohol- en drugscontrole op de Oude Leeuwenrui controleerde de verkeerspolitie zaterdagochtend in totaal 31 bestuurders. Maar liefst 10 van hen testten positief op alcohol- of op drugsgebruik. Van 5 bestuurders werd het rijbewijs onmiddelijk ingetrokken. Eén bestuurder reed bovendien rond ondanks een rijverbod en uit één voertuig werd een verboden wapen in beslag genomen.