1-Aprilgrap: Antwerpse politie start met kattenteam Jan Aelberts

01 april 2019

12u54 12 Antwerpen “ Vandaag stellen wij met trots ons nieuw kattenteam voor. Onze nieuwe viervoeter draagt de naam Milou en zorgt ervoor dat de politie beelden kan maken op moeilijk bereikbare plaatsen.” Met die woorden lanceert de Antwerpse politie zijn 1-aprilgrap op de sociale media.

“Daarbovenop beschikt Milou over een paar spitse oren die verdachte geluiden kunnen opsporen. We wensen het nieuwe Feline-team veel succes!”, klinkt het verder. Op het gephotoshopte beeld is één van de politiemannen op de Meir te zien, met de zogezegde Milou aan de leiband. Dat het om een grap ging, had bijna iedereen onmiddellijk door. Weliswaar tot grote teleurstelling van veel kattenliefhebbers.