1,7 miljoen euro subsidies voor topsport 02 juni 2018

Sporting A keert in 2018 voor 1,7 miljoen euro subsidies uit aan twintig Antwerpse topsportclubs en 24 individuele topsporters. In de lijst duiken enkele nieuwe namen op. "Het getuigt van de langetermijnvisie van de topsportjury én weerspiegelt de grote diversiteit aan talent", zegt Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA).





Drie clubs steken er financieel bovenuit: Antwerp Giants mag 400.000 euro subsidie inboeken, Brabo Antwerp United Swimming krijgt 220.000 euro en de 'Great Old' Antwerp FC 200.000 euro.





Beerschot Wirlijk en Futsal Topsport Antwerpen kunnen rekenen op 125.000 euro.





Bij de individuele atleten zijn er slechts twee verschillende bedragen: ofwel krijg je 5.000 euro, ofwel 2.500 euro. (PHT)