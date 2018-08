1,6 procent stemmers is niet-Belg 24 augustus 2018

Amper 1,6 procent van de stemmen in Antwerpen, zullen afkomstig zijn van niet-Belgen, goed voor 5.437 stemmen. Als alle niet-Belgen zich zouden registreren om te gaan stemmen zou dat eerder 20 procent zijn in Antwerpen. Maar van de 23.000 niet-Belgen in de stad, registreerde zich amper 8 procent. Niet-Belgen konden zich tot 31 juli registreren. Wie dat deed, is op 14 oktober ook echt stemplichtig. (NBA)