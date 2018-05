1.513 raamprostituees in Antwerpen MAAR PEEPSHOWS, BARS, SEKSCINEMA'S EN EROTISCHE MASSAGESALONS VERDWIJNEN NINA BERNAERTS

23 mei 2018

02u47 0 Antwerpen In Antwerpen zijn momenteel 1.513 raamsekswerkers aan de slag. Dat zijn er net iets meer dan vorig jaar. De meeste meisjes werken vrijwillig en in redelijk veilige omstandigheden. De politie gaat komend jaar meer inzetten op e-prostitutie en de loverboys-problematiek.

Er zijn er 150 nieuwe ten opzichte van vorig jaar, ze blijven gemiddeld 25 jaar en komen voornamelijk uit Roemenië (843), dat blijkt uit het prostitutierapport van de lokale politie. Vorig jaar werd het prostitutieteam aangevuld met 13 agenten. Zij houden dagelijks het reilen en zeilen van het Schipperskwartier in de gaten. "We konden in 2017 meer controles doen, tot wel 4.825. Er werden daarbij amper 38 PV's opgemaakt, wat wel wil zeggen dat de pandeigenaars zich aan de regels houden en meewerken. Verder zien we ook een algemene daling van de criminaliteit. We letten dan vooral op de zogenaamde bezoekers die in de wijk rondhangen maar geen aandacht hebben voor de meisjes, wel voor de dronken klanten. We konden zo een aantal illegale veelplegers vatten", vertelt Glenn de Vleesschauwer. De politie ziet dat meisjes zich ook flexibel opstellen, ze zijn vaak niet enkel raamsekswerker maar ontvangen ook klanten thuis of doen aan escorte. "Die verdoken prostitutie is moeilijk in kaart te brengen. We werken daar ook komend jaar aan verder. De meeste sekswerkers in Antwerpen zijn wel degelijk uit vrije wil aan de slag. Een minderheid wordt gedwongen."





Het zijn vooral de seksinstellingen zoals peepshows, bars, seksclubs, sekscinema's en erotische massagesalons die stilaan definitief uit het straatbeeld verdwijnen. Vorige maand raakte nog bekend dat de laatste sekscinema eind dit jaar sluit. "Dankzij de nieuwe uitbatingsvergunning blijven er van de 50 amper 11 niet-geregistreerde massagesalons open. Wat wij aantroffen in de Planet Sexy bijvoorbeeld was echt schrijnend, zelfs een mentaal gehandicapte vrouw werd er seksueel uitgebuit. We zijn blij dat we daar iets aan hebben kunnen doen", vertelt burgemeester Bart De Wever.





"Maar er zijn cafés die wij omwille van drugs en prostitutie tot vier keer toe sluiten. En toch beginnen die daarna opnieuw. Bijzonder frustrerend en vermoeiend om telkens die dossiers terug van nul op te starten om steeds tot dezelfde conclusie te komen. We vragen echt aan de wetgever (justitieminister, Koen Geens red.) om de burgemeester hier meer slagkracht te geven."





Komend jaar zal de politie ook hotels meer sensibiliseren opdat ook uitbaters herkennen dat een sekswerker in de problemen zit. "Op een forum troffen wij de klacht aan van een klant die stelde dat zijn prostituee nogal passief was. Een andere reageerde dan dat ze er misschien tegen haar zin was. Dat vond die klant alleszins geen excuus want ook hij wordt elke dag gedwongen om te werken om belastingen te betalen. Zolang er mensen zijn die zo denken, moeten wij de prostituees blijven beschermen."