1,5 ton cocaïne verstopt in boomstammen 09 augustus 2018

02u50 0 Antwerpen Zuid-Amerikaanse drugsdealers worden alsmaar creatiever. Douaniers van de FOD Financiën treffen in den Antwerpse haven geregeld cocaïne aan in ladingen bananen, maar gisterochtend deden de douaniers een monstervangst cocaïne in een container vol boomstammen.

"Het gaat om 1.561 kilogram cocaïne die verborgen zat in aparte pakketten in boomstammen uit Colombia", klinkt het bij de FOD Financiën. "De drugs hebben een straatwaarde van meer dan 75 miljoen euro."





Het is al de tweede grote drugsvangst in de haven in vijf dagen tijd. Vrijdag troffen douaniers nog 1.727 kilogram coke aan in een container bananen uit Ecuador, goed voor meer dan tachtig miljoen euro. In het voorjaar waren er al verschillende drugsvangsten in Antwerpen. Op 14 maart werd 270 kilo cocaïne uit Suriname aangetroffen achter een dubbele wand van een vriescontainer bananen. Twee dagen later werd er nog eens 359 kilo onderschept uit Ecuador die via Antwerpen op weg was naar het Franse Le Havre. Dezelfde dag werd nabij Parijs nog eens 600 kilo coke aangetroffen die in de Antwerpse haven Europa was binnen gekomen.





Eind mei dan werd er 945 kilogram heroïne, goed voor een straatwaarde van 55 miljoen euro, aangetroffen in een bedrijf in Kontich. Ze was verstopt in een lading kalk.





Twee verdachten van 25 en 46 jaar werden daar een maand later voor gearresteerd. (BSB)