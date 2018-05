1.350 kilo asperges voor Zorgbedrijf 17 mei 2018

Zorgbedrijf Antwerpen werkt in de dienstencentra en woonzorgcentra met wisselende menu's die inspelen op het seizoensaanbod. Vandaag staan er asperges op het menu. Om iedereen asperges te kunnen geven heeft het Zorgbedrijf maar liefst 1.350 kilo asperges besteld voor een netto gewicht van 1.000 kilo. De asperges worden vers geleverd door de familie Van Aert-Koolen. Hun boerderij staat in Ossendrecht, vlakbij de Belgische grens en in de Brabantse Wal die bekendstaat voor het witte goud. Ook op donderdag 7 juni serveert Zorgbedrijf Antwerpen asperges. Op het menu staan dan preisoep, verse zalmfilet met mousselinesaus en asperges of asperges met mousselinesaus, ham en gekookte fijne aardappelen. Het dessert is tiramisu met speculaas. Wie graag wil komen eten, kan uiterlijk de dag voordien voor 12 uur een maaltijd reserveren in het dienstencentrum in zijn buurt. (ADA)