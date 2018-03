1.212 mensen maken gebruik van fietskorting SINDS INVOERING MAATREGEL WERD AL BIJNA 3,7 MILJOEN KILOMETER GEFIETST NINA BERNAERTS

06 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Al 1.212 Antwerpenaars hebben beroep gedaan op de (e-)fietskorting, goed voor een bedrag van 212.611 euro. Omdat de werken op de Leien vertraging hebben, zal de actie wellicht ook verlengd worden. "als er in juni een positieve evaluatie volgt, willen we de maatregel verlengen tot na de werken", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis.

Sinds een jaar kunnen pendelaars beroep doen op de (e-) fietskorting, waar je een deel van je nieuwe (e-)fiets terugbetaald kan krijgen of een onderhoud kan laten uitvoeren. Maar liefst 1.212 pendelaars maakten er al gebruik van en er staan er nog een 500-tal op de wachtlijst. "Het gaat echt om mensen die voordien met de auto naar het werk gingen door het hindergebied en die nu dus echt overstappen op de fiets", vertelt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). De pendelaars die op de fiets overstapten, reden sinds vorig jaar ook nog eens bijna 2 miljoen kilometer, dat wordt bijgehouden met de RingRing App. "We zijn heel tevreden met die cijfers. We hadden gerekend op 1.500 gebruikers, maar nu lijkt het erop dat we dat getal zullen overstijgen. Daarenboven zijn er ook fietsers die al een fiets hadden en pendelden, ook zij kunnen hun kilometers registeren en beroep doen op kortingsbonnen van lokale handelaren. Daar zien we dat er ook nog eens 1.674.000 kilometer gefietst is." De actie geldt nog tot en met juni van dit jaar. Nu de werken op de Leien met een jaar verlengd worden, zal deze maatregel wellicht ook verlengd worden na een positieve evaluatie.





Minder wagens in stad

Uit de cijfers blijkt ook dat er op maandag en vrijdag 15.000 auto's minder in de stad komen. Ook op de andere weekdagen zijn er aanzienlijk minder auto's geteld. Op donderdag gaat het om een daling van 9.000 wagens, op dinsdag 7.500 en op woensdag zijn er 6.000 wagens minder geteld.





Bij Olympus Mobility - een app die pendelaars die uit de spits blijven beloont - hebben ze een nieuwe samenwerking opgezet met de Antwerp Management School. Momenteel zitten ze aan een 1.100 'spitsmijders', maar het bedrijf wil nieuwe technologie gebruiken omdat cijfer te verdubbelen. "We zijn nu een proefproject gestart met de Antwerp Management school. Daar analyseren we het mobiliteitsgedrag van de 100 werknemers via onze app om hen dan individueel mobiliteitsadvies te geven", zegt CEO Koen Vandeputte. "Bijvoorbeeld als je elke dag een 8 kilometer met de wagen heen en terug gaat en in de file staat, zal de app een suggestie doen om eens de fiets te proberen. We wijzen er dan bijvoorbeeld ook op dat je beroep kan doen op steunmaatregelen van de stad."





Spitsmijders

Liefst had Olympus tegen eind deze maand al 3.000 spitsmijders bereikt, maar dat blijkt moeilijker dan eerst gedacht. "Na de eerste inschrijvingsgolf is het een beetje stilgevallen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers kunnen rekenen op een tegemoetkoming, maar dat is natuurlijk niet het systeem. We willen echt het gedrag van de pendelaar veranderen en belonen. Daarnaast is het ook moeilijk om onze echte doelgroep te vinden. In Nederland schrijven ze rechtstreeks de nummerplaten aan die via ANPR geregistreerd worden, dat kan vanwege privacyredenen bij ons niet. Het is dus niet altijd gemakkelijk om de echte doelgroep aan te spreken."