1.200 ton zout en 100.000 liter pekel: Antwerpen is klaar voor 10 cm sneeuw BJS

15 december 2018

19u55

In Antwerpen wordt vanavond en vannacht sneeuwval verwacht. “Onze diensten staan klaar om de wegen en fietspaden zo goed mogelijk sneeuw- en ijzelvrij te houden”, meldt de stad Antwerpen zaterdagavond. De stad benadrukt dat elke bewoner verplicht om de stoep voor de deur proper en veilig te houden.

De stad Antwerpen houdt 1.200 ton zout en 100.000 liter pekel paraat om de rijwegen en fietspaden te strooien bij de eerste winterprik. Op korte termijn kan er nog eens 2.000 ton extra zout bijgeleverd worden.

“Er zijn steeds 26 chauffeurs dag en nacht stand-by in het weekend en op feestdagen en 28 medewerkers om ook parken en secundaire fietspaden te strooien. Op weekdagen kunnen 450 werknemers van stadsreiniging manueel bijstrooien.”

De brandweer zal mee ingeschakeld worden voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van fietspaden, voetpaden, wandelstraten en de tunnelhellingen van de Leientunnels op vraag van politie of stads- en buurtonderhoud.

Op alle Antwerpse marktpleinen staan er zoutkisten. Die kunnen marktkramers en winkeliers gebruiken om de omgeving rond hun marktkraam of winkel begaanbaar te maken.

Het Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor de fiets- en voetpaden en de wegen in het havengebied.

De stad vraagt ook aan alle weggebruikers om hun snelheid aan te passen en om gevaarlijke situaties meteen aan de politie te melden via de Blauwe Lijn (0800 123 12). De politie bepaalt dan of er bijkomend gestrooid moet worden en neemt in dat geval contact op met de strooidiensten.

75-plussers en personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen best hulp aan buren, familie of vrienden. Als ze geen beroep kunnen doen op mensen uit hun naaste omgeving, kunnen ze op het moment dat er sneeuw ligt, via het online-aanvraagformulier op de stedelijke website een melding doen of, tijdens weekdagen, bellen naar het stedelijk contactcenter (03 22 11 333). Er komt dan gratis iemand langs om de stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken.