1.150.000 bezoekers: het was een straf jaar voor de Antwerpse Zoo Gorillababy T. krijgt volgende week naam / Dierentuin kijkt uit naar witte neushoorn philippe truyts

10 januari 2019

18u27 0 Antwerpen De Antwerpse Zoo heeft een topjaar achter de rug. Met 1.150.000 bezoekers deed de dierentuin het vijf procent beter dan in 2017. Hoogtepunten waren de geboorte van een babygorilla en de musical ZOO of Life. De komst van een witte neushoorn – het grootste landdier na de olifanten – wordt iets voor 2020.

De hete zomer knabbelde aan de bezoekerscijfers in de meeste Europese dierentuinen. De Zoo van Antwerpen ging tegen de trend in. In de jongste decennia overtrof enkel 2009, met de gehypete geboorte van Kai-Mook goed voor 1,3 miljoen bezoekers, het afgelopen jaar. “Ik denk dat je ook nergens in Europa zoveel trouwe dierentuinfans vindt”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Het aantal abonnementen klimt nu al dertien jaar op rij. We hebben 216.000 individuele leden. Dat is 3,5 procent meer dan in 2017.”

De tentoonstelling China Light zit niet in die jaarcijfers, maar zal komende zondag afklokken op een kleine 100.000 bezoekers, berekent Segers.

“Voor het succesjaar zijn er een aantal verklaringen. Het startte in de paasvakantie straf met de musical voor 175 jaar Zoo, Verder profiteren we van de vele vernieuwingen van de voorbije jaren, zoals het nieuwe verblijf voor gorilla’s en chimpansees, de savanne, de skywalk en de restaurants. En dan was er de geboorte van baby T. – een vrouwtje - bij de gorilla’s eind november. Volgende week maken we de naam bekend. Voor de bezoekers wordt het uitkijken naar de verdere ontwikkeling van de baby.”

Neushoorn

De Zoo hoopt al een tijdje op de komst van een witte neushoorn, ook wel de breedlipneushoorn genoemd. In 2020 moet dat lukken. Een mannetje kan 2.000 tot 3.600 kilo wegen en vier meter lang worden. ‘Witte’ neushoorn is trouwens een verkeerde vertaling van ‘wijd’. Een erfenis van de Engelsen. Die maakten van het Afrikaanse ‘wyd’ ‘white’.

Ilse Segers: “We willen graag nog dit jaar het beschermde rundergebouw, waar vroeger de buffels zaten, aanpakken om het klaar te maken voor de witte neushoorn.”

Grote katten

Ook het verouderde Jubileumcomplex van de grote katten ondergaat een verjongingskuur. De dieren zullen volgens de Zoo eind dit jaar tijdelijk verhuizen naar een andere dierentuin. Mogelijk is dat dierenpark Planckendael. In 2022 zouden de luipaarden en jaguars naar hun gloednieuw en veel ruimer verblijf kunnen terugkeren.

Planckendael

Overigens deed Planckendael in Muizen het minder goed dan in 2017. De zomerse hitte – in een groot park altijd een groter nadeel dan in de compactere Antwerpse Zoo met veel schaduw en gebouwen – duwde het bezoekersaantal vijf procent omlaag tot 997.000. Emotioneel was het een rampjaar: in juni moest de ontsnapte leeuwin Rani worden doodgeschoten. Bovendien stierven ook twee volwassen olifanten én een van de drie babyolifanten.