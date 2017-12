1.000 hotelkamers extra op komst 02u24 0

De komende jaren krijgt Antwerpen zo een duizend hotelkamers erbij. Dat is een goede zaak maar baart de Antwerp Hotel Association toch ook zorgen. "Op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat die kamers ook gevuld geraken. Antwerpen moet het op dit moment hebben van citytrippers tijdens de weekends en van bedrijven tijdens de week. Samen met de stad Antwerpen bekijken we welke andere segmenten we nog kunnen aanspreken om die kamers gevuld te krijgen", zegt Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Association. Volgens Boehlen zitten er een aantal heel belangrijke congressen in de pijplijn voor volgend jaar die ermee voor kunnen zorgen dat die kamers gevuld kunnen geraken. "In juni is er een medisch congres met 1.600 personen verspreid over vier dagen en in december verwachten we zo een 1.500 mensen." Verder krijgt de hotelsector met Air Bnb een steeds grotere concurrent. Volgens Boehlen mag die markt zeker niet onderschat worden. (ADA)