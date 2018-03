1.000 handtekeningen om studentenhome te redden 28 maart 2018

De communistische studentenvereniging Comac heeft 1.056 handtekeningen ingezameld om studentenhome Ten Prinsenhove te redden. Die werden gisteren aan UA-rector Herman Van Goethem overhandigd.





De UA besliste om het niet-brandveilige home te sluiten en niet zelf te renoveren vanwege de torenhoge kosten. De universiteit sloot wel een overeenkomst met een aantal private verhuurders om tussen te komen in de kotprijs voor studenten die het financieel moeilijker hebben. "In zes jaar tijd is het budget voor de financiële ondersteuning van studenten gegroeid van 120.000 naar 220.000 euro", adus woordvoerder Peter De Meyer. "Maar de renovatie zou ettelijke miljoenen kosten."





Het studentenrestaurant naast het home blijft gewoon geopend. (DILA)