17 november 2018

Onder een staalblauwe hemel is de stoomboot van Sinterklaas rond 14.30 uur in Antwerpen aangemeerd. Duizenden kinderen wachtten bij het MAS in spanning. Zullen er ook dit jaar geen stoute kinderen zijn? Voor het eerst werd de Sint door de burgemeester op het Eilandje ontvangen, omdat het stadhuis volop gerenoveerd wordt.