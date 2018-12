“Zwijgplicht in drugsmilieu is compleet” Nieuwe beelden van aanslagen moeten vastgelopen onderzoek weer lostrekken Patrick Lefelon

23u10 0 Antwerpen Het opsporingsprogramma Faroek (VTM) heeft gisteravond bewakingsbeelden getoond van zeven van de meer dan vijftig aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Met die beelden hopen de speurders de omerta te doorbreken. Het valt op dat verschillende daders van aanslagen heel rustig tewerk gaan.

Voor de federale politie was de tv-uitzending gisteravond een poging om de vastgelopen onderzoeken weer los te trekken. De speurders moeten op geen hulp uit het milieu rekenen. Zelfs de slachtoffers geven nauwelijks bruikbare informatie.

Commissaris Roger Moorthamer van de federale politie: “Niemand wil meewerken. Zelfs de slachtoffers beweren van niets te weten en begrijpen niet waarom zij geviseerd worden bij een aanslag.”

Of het programma van Faroek veel bruikbare tips zullen opleveren, is twijfelachtig. De vertoonde beelden waren meestal ‘s nachts gemaakt. De verdachten hadden hun kap ver over hun hoofd getrokken en de gefilmde vluchtauto’s reden uiteraard met een gestolen nummerplaat.

Dwaalspoor

De man die het duidelijkst in beeld kwam, werd gelinkt aan de aanslag op frituur The View aan de Frans Craeybeckxlaan in Deurne-Noord. Het beeld was gemaakt door de bewakingscamera binnen in het frituur. Daarop is een klant te zien die de frituurbaas eerder had bedreigd. Of die man iets met de latere schietpartij te maken heeft, is niet aangetoond. Mogelijk wil de frituureigenaar Mati K., die gekend is in het drugsmilieu, de speurders gewoon op een dwaalspoor zetten.

Andere opvallende beelden waren er van de aanslag met brandbommen tegen de woning van een drugscrimineel in de Lange Lobroekstraat. Die feiten gebeurden op 8 januari 2017. Een struise man met een opvallend mosterdgele winterjas komt aangestapt met een volle plastiek zak. Wanneer hij even later komt teruggelopen, is de zak leeg.

Zelfverzekerd

Ook van de schietpartij op de Pastabar in de Abdijstraat op het Antwerpse Kiel zijn er beelden. De Pastabar was vroeger eigendom van de zus van de veroordeelde drugscrimineel Omar G. Opvallend hoe zelfverzekerd de daders te werk gaan. Zij weten natuurlijk dat in de straat politiecamera’s staan. Maar dat schrikt hen niet af. De drie daders komen in hun Volkswagen Polo aanrijden en stoppen pal voor de Pastabar. De achterste passagier stapt rustig uit, richt zijn wapen zelfverzekerd op de gevel, lost dan enkele schoten en stapt weer in. Klus geklaard.

Een laatste opvallend beeld had te maken met de granaataanslag in de Van Heystveltstraat in Deurne-Noord. Daar ontploften op 16 maart 2018 twee granaten voor de woning van dokwerker Tarek B. De speurders hebben de daders niet in beeld maar wel hun vermoedelijke vluchtwagen, een blauwe Volkswagen Scirocco. De wagen komt vanop de E313 naar Deurne-Noord gereden. Na de aanslag vlucht de auto weg via het Rivierenhof. De auto scheurt over het fietspad omdat een vuilniskar de weg verspert en zet dan weer koers richting E313.

Wie tips heeft kan bellen naar de poltie op 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.