"Zwemmen aan het MAS, het kán" PLANNEN VAN LANDSCHAPSARCHITECT NU WEL HAALBAAR NINA BERNAERTS

16 juni 2018

Dat zwemmen in de historische dokken geen natte droom hoeft te blijven, bewijst Maarten Bral (35). De landschapsarchitect tekende enkele jaren geleden al een plan uit. Nu het water er schoon genoeg is, lijken zijn plannen niet langer onhaalbaar.

Nog nooit werd de waterkwaliteit van de dokken aan het MAS zo onder de loep genomen als nu. De kwaliteit van het water is veel verbeterd sinds de afkoppeling van een overstort. Dat was ook nodig, want nu zondag duiken 2.000 triatlon-zwemmers in de stadsdokken. Dat maakt ook de weg vrij voor de plannen van landschapsarchitect Maarten Bral. Hij ontwierp een constructie, waarmee een soort 'zwembad' gemaakt wordt in de stadsdokken. Concreet gaat het om een drijvend houten dek met plekken voor strandzones, opgebouwd uit pontons die aan mekaar gekoppeld worden. Het zou geconstrueerd worden langs de Sint-Aldegondiskaai en de Nieuwpoortkaai."Het ontwerp past perfect in het 'atypisch Antwerpen'-plaatje", zegt Maarten Bral. "Het wordt geen opzichtige constructie , maar wel een met een maritieme 'touch': hout, touw, staal. Het MAS blijft de eyecatcher."





De plannen kosten zo'n 350.000 euro voor een tijdelijke constructie. Voor een permanente zou de kostprijs zo'n 10 keer hoger liggen. Een Nederlands bedrijf doet al iets gelijkaardigs voor evenementen, zoals de Gentse Feesten of Tomorrowland.





Museumhaven

Zelf deed hij inspiratie op in Zwitserland. "Ik heb daar een viertal jaar gewoond en het was een gewoonte geworden om na het werk te gaan zwemmen in een meer. Dat kon daar gewoon. Eens terug in Antwerpen was ik op zoek naar iets gelijkaardigs. Maar dat bestaat hier eigenlijk niet. Zo ben ik een plan beginnen uit te werken voor Antwerpen. En de beste plek voor recreatief zwemmen is het Willemdok", zegt Bral. Zijn tekeningen doen onmiddellijk wegdromen, maar onhaalbaar zijn de plannen niet. "Dat waren ze een paar jaar geleden wel, want de waterkwaliteit was niet voldoende en het ging om een 'museumhaven'. Dus mocht er niet aan geraakt worden. Ook de politieke wil was er niet. Dat is veranderd. En er is ook interesse vanuit de privé. Er ligt bovendien al horeca in de buurt. Behalve de goedkeuring van de stad, heb je dan niet veel meer nodig.





Toekomstfilmpje

Bral wil de Antwerpenaar doen dromen van zwemmen aan het MAS, maar hij vraagt ook meer aandacht voor het milieu. "Het water van de dokken is misschien goed nu, maar het kan altijd beter. We moeten hier in Antwerpen meer inspanningen leveren. Door mensen te laten zwemmen in de dokken, zal er meer nagedacht worden over het belang van zuiver water." Samen met het bureau Safirr, maakte hij een toekomstfilmpje om iedereen te overtuigen van het idee.





