'Zwart' jaar met 15 verkeersdoden ook gisteren fietsster zwaargewond bij ongeval 19 juni 2018

02u54 0 Antwerpen Veel pijnlijker kan niet: de dag dat Antwerpen ontwaakt met het nieuws over 15 verkeersdoden in 2017, raakt een fietsster op de Boomsesteenweg zwaargewond bij een nieuw ongeval. Burgemeester Bart De Wever betreurt de cijfers. "Maar sommige slachtoffers hadden we met het best mogelijke beleid niet kunnen vermijden."

Maandagochtend belandde een 33-jarige vrouw uit de buurt met haar fiets onder een tientonner. Die sloeg van op de Boomsesteenweg de Koornbloemstraat in. De fietsster raakte ernstig gewond aan de benen. Er is geen levensgevaar. "Een dodehoekongeval waarbij de chauffeur de fietsster die de straat wou oversteken, niet heeft gezien", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. "Beide weggebruikers hadden groen, de bestuurder had niet gedronken en was erg onder de indruk."





"Het is geen zwart kruispunt", zegt Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer. "Maar we gaan nu wel een knipperlicht plaatsen om te waarschuwen voor fietsers. Wil je het punt conflictvrij maken, dan moet je zwaar ingrijpen: de parkeerstrook opheffen, het fietspad verplaatsen en grond onteigenen. Een andere lichtenregeling zou een file veroorzaken van 1,8 kilometer, tot de Jan De Voslei." Bart De Wever betreurt dat de cijfers meer dan verdubbeld zijn. "Toch is er ook een factor 'toeval'. In 2017 vielen bijvoorbeeld twee doden door aanrijdingen tussen fietsers. Of waren er twee automobilisten die jammerlijk botsten tegen een oplegger of een pletwals."





Vorig jaar kwamen vijftien mensen om op Antwerps grondgebied, onder wie zes fietsers. "Op korte tijd zijn er veel fietsers in ons verkeer bijgekomen, zo'n 40 procent", zegt Maarten Vanderhenst, kabinetschef van schepen Koen Kennis (N-VA). "Dan kun je met de infrastructuur niet onmiddellijk volgen. We leveren een grote inspanning: we maken op lange termijn 25 miljoen euro vrij voor betere fietsinfrastructuur. Dat kun je in zes jaar niet allemaal tegelijkertijd realiseren."





Nabestaanden

Vanderhenst wijst verder op het tienpuntenplan van Kennis. "Daarmee hebben we oplossingen in gang gezet om het fietsen veiliger te maken, zoals rechtsaf slaan voor rood en parallelle fietsassen naast hoofdwegen."





Groen reageert boos. "Dat de stad de schuld voor de slachtofferspiek bij de fietsers legt, is wansmakelijk", stelt gemeenteraadslid Freya Piryns. We vragen de stad nu al zes jaar om te kiezen vóór de zwakke weggebruiker, maar ze weigert dat. Nog eens: er moeten snel conflictvrije kruispunten komen. Elk van die tien punten in dat plan is waardevol, maar hoe kan dat werken als je het STOP-principe (voorrang geven aan voetgangers en fietsers, red.) niet opnieuw invoert? Dat er veel fietsers zijn bijgekomen, is geweldig nieuws, niet? Maar een moderne stad moet dan tijdig zorgen voor aangepaste infrastructuur. De nabestaanden van de slachtoffers en de stad verdienen dat." (NBA/BJS/PHT)