"Zoveelste werken zijn onze doodsteek" HERAANLEG SINT-JANSVLIET VERONTRUST HANDELAARS HOOGSTRAAT DIETER LIZEN

26 februari 2018

02u34 0 Antwerpen De stad en het district willen vanaf 12 maart het Sint-Jansvlietplein heraanleggen. De verlichting en bestrating worden vernieuwd en de inrichting wordt aangepast. Maar een aantal handelaars vreest dat de aanhoudende werken in de buurt voor hen stilaan de doodsteek worden. "De heraanleg komt er net op vraag van de handelaars en horeca", zegt schepen Koen Kennis.

De herinrichting van Sint-Jansvliet moet het plein aan de Sint-Anna-voetgangerstunnel een stevige facelift geven met een fontein, extra groen en vooral geen autoverkeer meer langs de noordelijke zijde van het plein. Schitterende plannen dus, maar in de aansluitende Hoogstraat klinkt gemor.





Spreiden in tijd

"Door de werken in de omgeving van mijn zaak, zag ik de omzet dalen met 60 procent", zegt Christian Van Praet, die al 21 jaar cowboyhoeden en boots verkoopt in de Hoogstraat. "Eind juni 2014 begonnen de eerste werken aan het Plantin en Moretus-gebouw in de Heilige Geeststraat hier tegenover. Deze werken gingen normaal 300 dagen duren, uiteindelijk werden het er 806. Al die tijd waren de Heilige Geeststraat en de Stoofstraat afgesloten. Halfweg 2016 begon de heraanleg van de Steenhouwersvest, opnieuw goed voor een jaar. Aansluitend daarop werd Oever verbouwd, tot eind december 2017", zegt Christian. "Tel daar de verlengde knip van de Leien bij en dagelijks hoor ik van klanten hoe moeilijk ze hier geraken. Konden ze die werken nu echt niet beter spreiden over de stad en in de tijd?"





Groot verloop

Wie even rondkijkt in de Hoogstraat, stelt vast dat de straat een groot verloop kent: de skatewinkel is verhuisd naar Park Spoor Noord. Het Jacob Jordaenshuis raakt maar niet verhuurd. Koffiebranderij Daily Roast staat over te nemen, het pand van kapper Smet en de antiekzaak ernaast staan te huur. Bij café 't Half Soeke worden geen pintjes meer getapt.





Ook de hoge huurprijzen spelen een rol. Juwelen Mika van Katrien Weytjens & Mireille Gomez houdt er na iets meer dan een jaar mee op in maart. "Jammer, want we hadden twee jaar naar dit pand uitgekeken en staken flink wat geld in de inrichting van de zaak. Bij de start van de knip en de werken in de Steenhouwersvest zagen we hier geen kat. Nu dat stilaan gekeerd is, gaan ze Sint-Jansvliet opengooien. We hebben de huisbaas gevraagd of er geen tijdelijke halvering van de huurprijs, toch 2.000 euro, mogelijk was, maar dat bleek niet het geval. Wij trekken nu naar Tienen waar we 600 euro betalen voor een gelijkaardig pand in de beste winkelstraat van de stad."





"Je kan een bestuur moeilijk verwijten straten in orde te brengen waar de vorige besturen veertig jaar of meer nooit een vinger naar hebben uitgestoken", zegt districtsschepen Paul Cordy. "De rioleringswerken in de Hoogstraat liggen vooralsnog niet vast maar ook die straat verdient, ook op vraag van de handelaars, een opknapbeurt." Koen Kennis benadrukt dat de stad al heel wat doet voor handelaars. "Je kan niet verwachten dat de stad voor Sinterklaas gaat spelen en zomaar geld gaat uitdelen. Ik verwacht ook dynamisme van onze handelaars om hun eigen zaak te vernieuwen en in te spelen op veranderende noden van de klant."