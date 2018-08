"Zoveel misverstanden over Bib aan Huis" 31 augustus 2018

De stad Antwerpen start een communicatiecampagne rond Bib aan Huis. Senioren, maar evengoed jonge mensen met een beperkte mobiliteit krijgen geleende boeken gratis aan huis geleverd. Het initiatief bestaat al even, maar is maar weinig bekend bij de Antwerpenaar. "Er bestaan nog enkele misverstanden over Bib aan Huis. Velen denken dat het betalend of enkel voor senioren is. Maar dat is niet zo. De dienst is gratis. Honderd vrijwilligers staan klaar om jouw boek of cd uit een Antwerpse bib aan huis te leveren", vertelt schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V). Bovendien hebben de vrijwilligers ook een sociale rol. "De vrijwilligers slaan vaak ook een praatje met de mensen. Bib aan Huis is dus meer dan gewoon een leverdienst." Er zullen folders en affiches verspreid worden in de stad. (ADA)