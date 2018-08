'Zomerunief' ontvangt 409 deelnemers 28 augustus 2018

Aan de Universiteit Antwerpen volgen deze zomer 409 deelnemers uit 70 landen cursussen op de Antwerp Summer University. Een kwart van de deelnemers komt uit België, maar ook vanuit Nederland, Egypte, Italië en India zakken er grotere delegaties af. Begin juli gingen al negen zomerscholen door. De overige zeven vinden plaats in de komende weken.





De cursisten volgen, in groepen tussen de tien en vijftig deelnemers, lessen over onderwerpen binnen de expertisedomeinen van de Universiteit Antwerpen. Dat zijn thema's als vaccinologie en jeugdliteratuur, meteen de twee grootste cursussen deze zomer.





Andere programma's belichten de troeven van de stad: ondernemerschap, fashion management en de diamantindustrie. (BJS)