"Zij heeft mijn leven gered"

02u41 0 Antwerpen Dochters en hun vaders, het is altijd een speciale band maar voor Jan (57) en Elien (27) gaat die band nog een beetje dieper. Beiden worstelden ze met een verslaving. Zij belandde in de Gentse cocaïnescene, hij geraakte verslaafd aan alcohol. Het moeilijkste voor allebei was hulp vinden, maar daar brengen ze zelf verandering in. Ze startten hun eigen kliniek en vormden hun eigen huis om tot een 'sober house'.

"Ik was lid van enorm veel verenigingen", vertelt Jan openhartig. "En commandeur (voorzitter, red.) van een wijngilde, mijn verslaving was dus ook mijn hobby. Dan kan je lang verstoppen waarom er meerdere flessen wijn tegelijkertijd open zijn. Maar ik ben niet mijn hele leven verslaafd geweest. Dat is heel geleidelijk gegaan."





Jan's perfectionisme doet hem op zijn 30ste in een burn-out belanden. Een nieuwe vakspecialisatie helpt hem er bovenop maar naarmate hij ouder wordt is zijn job en actieve verenigingsleven niet voldoende om een depressie af te wenden. Hij zoekt hulp.





"Van de ene dokter naar de andere. Allemaal schrijven ze antidepressiva voor. Geen enkele die me zegt dat ik een alcoholprobleem had. Meer nog, één psychiater zei ronduit dat ik geen probleem had, want hij dronk zelf meer. Op den duur nam ik 6 voorgeschreven pillen 's ochtends om te functioneren, dan werkte ik keihard en kwam uitgeput en leeg thuis. Tegen dan was de medicatie uitgewerkt, dus deed ik een fles wijn open."





"Op den duur stond mijn huwelijk op barsten, ik begon mijn gebruik ook te verstoppen. Daar zijn we goed in, verslaafden zijn manipulators en leugenaars. Maar na twee jaar wist mijn vrouw goed genoeg hoe laat het was. Als goede voornemen in 2016 stopte ik met drinken. Twee maanden lang lukte dat ook, op heel veel recepties weigerde ik de drank. Maar mensen bleven aandringen: "allez toe, eentje kan toch geen kwaad." Dat was zo vervelend. Na twee maanden vond ik, dat ik me genoeg bewezen had. Die eerste dag dronk ik twee glazen wijn, de volgende vier, de derde dag een fles en na vier dagen dronk ik twee flessen."





Opgenomen in Nederland

Jan komt in een gevaarlijke neerwaartse spiraal terecht. Ochtenden dienen om te recupereren. Met de antidepressiva kan hij op de middag aan de slag om 's avonds laat thuis te komen en terug beginnen drinken. "Uiteindelijk werd het zo zwaar dat ik gewoon dood wilde. Ik vertelde het aan mijn vrouw en mijn dochter, het was mijn finale hulpkreet. Elien luisterde, ze wees naar de fles wijn. "Je weet toch dat je een probleem hebt?". Daar begon het. Ze heeft enkele telefoons gedaan en ik kon een paar dagen later opgenomen worden in Nederland. Die laatste dagen heb ik nog stevig doorgedronken, alles eruit halen wat er nog in zit, erg natuurlijk, maar zo was het."





Op kot in Gent

Elien kende de hulpdiensten die haar vader konden helpen, want zelf moest ze er meermaals een beroep op doen. Als jonge twintiger belandde Elien op kot in Gent. Het studeren ging niet zo goed maar het studentenleven ging haar wel af. "Ik kan alleen zo vreselijk slecht tegen de drank. Dan deed ik domme dingen en werd ik ziek. Heel wat van mijn vriendinnen deden cocaïne dus ben ik daar ook mee begonnen. In mijn herinneringen nam praktisch iedereen drugs tijdens het feesten. Het is niet iets dat verdoken gebeurde. De meesten ontwikkelen ook geen probleem, maar ik raakte verslaafd. Een vriendje dat dealer was, maakte het ook erg gemakkelijk om er aan te geraken."





Privé-detective

Hoe meer Elien gebruikte, hoe minder haar ouders nog vat hadden op haar. "We waren haar kwijt, ze nam haar gsm niet op, ze was niet op haar kot, ik reed geregeld naar Gent om haar te zoeken met de auto. We schakelden een privé-detective in om haar te volgen. Zo kwamen we te weten dat ze wel degelijk in de problemen zat," vult Jan aan.





En dat wist Elien zelf maar al te goed, ze jaagde er een berg geld door maar ze zag geen einde aan de tunnel. Soms kwam ze nog naar huis, dan sliep ze haar roes uit, 18 uur aan een stuk. "Op den duur gebruikte ik voor het minste. Ik kon geen enkel probleem nog aan zonder te gebruiken, elk excuus was goed. Ik sliep dagen niet en ging door, puur op cocaïne. Het breekpunt kwam met mijn jongere zus. Ik vertelde haar dat ik een probleem had, ik brak gewoon, ik kon niet meer."





Een dag later zit Elien op het vliegtuig richting Zuid-Afrika, ze kiest bewust voor een behandeling buiten België. "Ik weet dat ik het hier niet zou kunnen volhouden. Ik moest hier weg, weg uit mijn omgeving."





Jan kijkt geëmotioneerd maar ook trots naar zijn dochter als ze haar verhaal vertelt. Beiden zijn ze nu nuchter, hij iets meer dan een jaar, zij meer dan twee jaar. Ze volgen allebei het 12-stappenplan en gaan wekelijks naar de Anonieme Alcoholisten (AA), en geloven steevast in de doeltreffendheid.





Kans op herstel verhogen

Maar tot op de dag van vandaag zegt Jan dat er niet voldoende hulp is. "Daarom hebben we zelf, samen met experten en psychologen, een kliniek opgestart in Antwerpen, Nova Vida. En maken we van ons eigen huis een 'sober house', waar mensen op hun positieven kunnen komen, dat zal Elien runnen in Aalst. We willen een totaalpakket aanbieden, de kans op herstel verhogen waar dat het nu amper 5 procent is, dat moet omhoog. Ik heb genoeg centen verdiend, ik wil iets terug doen voor de maatschappij. Ik wil het taboe doorbreken. Het helpt mij ook om daar mee bezig te zijn, het motiveert me elke dag om zelf nuchter te blijven."





Jan en Elien zijn fictieve namen.





Mensen die hulp nodig hebben kunnen terecht op www.novavida.eu.





