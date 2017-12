"Zet fietsers centraal, niet auto's" TURTELBOOM NEEMT HET OP VOOR 'FIETSTERRORIST' VAN BESIEN PHILIPPE TRUYTS

02u39 0 RV Wouter Van Besien, op straat herkend door andere weggebruikers fietst onder meer over het voetpad. Antwerpen De stad pakt fietsers die een overtreding maken té hard aan, zeker waar de infrastructuur ondermaats is. Dat zegt Annemie Turtelboom (Open Vld). "Zet fietsers centraal, niet de auto. Want we hebben de troeven om tot een fijne fietsstad uit te groeien." Bij Groen zullen ze dat graag horen. Bij N-VA iets minder.

Is Wouter Van Besien, voorzitter van Groen, een fietsterrorist omdat hij over de stoep rijdt? "Daar heb ik geen mening over. Ik ken de context niet", reageert Annemie Turtelboom op het incident dat de sociale media met Kerstmis beroerde. Ze rekent zichzelf bij de fervente, kritische fietsers. Ter illustratie trok het liberale kopstuk met haar plooifiets naar de Ommeganckstraat. Een valkuil voor fietsers. Een fietspad ligt er niet, hier zijn auto's én trams baas. Levensgevaarlijk. "Ik mijd dit soort straten", zegt Turtelboom. "Sommige mensen hebben echter weinig keuze. De stoep ligt er niet zo goed bij, maar biedt een uitweg. Het is toch onredelijk als je daar fietsers zou beboeten? Of neem de Cogels Osylei en de Guldenvliesstraat in Zurenborg: niet te doen, toch? Al zeg ik ook: fietsers moeten de regels naleven. Wie op het trottoir rijdt, moet beseffen dat je geen voetgangers in gevaar mag brengen."





Benoit De Freine Annemie Turtelboom (Open Vld) met de fiets in de Ommeganckstraat. Het fietspad is er smal en gevaarlijk.

Mobiliteit kan beter

Open Vld zit natuurlijk wel mee in het bestuur. "Ja, en ik heb die coalitie met N-VA en CD&V mee op de been gebracht. Het is op vele vlakken de beste meerderheid voor deze stad. Maar qua mobiliteit kan het veel beter. We hébben een aantal prachtige fietspaden: op de Leien, de Kaaien. Helaas zijn er nog veel missing links. Los dat op voor je een prioriteit maakt van bestraffen."





"Fetisj"

Als we vragen of Open Vld nu meteen luidkeels het STOP-principe opeist (eerst zwakke weggebruikers en dan auto's, wat Samen wil herinvoeren, red.), staat Turtelboom op de rem. "Het is een goed principe, maar ook een fetisj. Als je de shoppingstad die Antwerpen is niet wil nekken, dan moet je de auto nog de kans geven om tot bij de Grote Markt te rijden. Alle auto's naar de stadsrand en iedereen de tram op: daar is De Lijn niet klaar voor."





Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) heeft geen zin in een persoonlijke polemiek. Ook niet als het Van Besien-incident ter sprake komt. "Het is niet overal gemakkelijk om je aan de wegcode te houden. Ik kom als fietser ook wel eens in een grijze zone terecht. Maar als iedereen de regels naleeft, zetten we al een hele stap. Wouter en Annemie weten dat we al veel missing links weggewerkt hebben. Elke dag werken we eraan. Ik heb geen toverstaf en het verkeerswalhalla is niet voor morgen. Kruispunten proberen we zo veilig mogelijk aan te leggen", reageert schepen Koen Kennis.





Door rood licht

Annemie Turtelboom legt Kennis nog een opmerkelijke vraag voor, voor de komende gemeenteraad. "In Parijs mogen fietsers rechtdoor of rechtsaf door het rood rijden als het veilig is. Zo maak je fietsers zelf mee verantwoordelijk voor de veiligheid. Denk buiten het kader, in plaats van fietsers massaal te beboeten. Zou het niet interessant zijn dat op te nemen in het stedelijk fietsplan?"