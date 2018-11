“Zelfs vuurtje gestookt vlak bij gasmeters”: Bewoner (71) verdacht van 7 brandstichtingen in eigen flatgebouw

Man riskeert 5,5 jaar maar ontkent aantijgingen met klem

16 november 2018

Volgens de procureur is een bejaarde man van 71 schuldig aan zevenvoudige brandstichting in zijn eigen appartementsgebouw in de Antwerpse Brederodewijk. Eén keer werd vuur gemaakt in de buurt van de gasleidingen. “Was de brandgeur niet opgemerkt, dan was het gebouw ontploft.”

De bewoners van de serviceflats in de Lange Batterijstraat hebben in april van dit jaar ’s nachts wellicht geen oog dichtgedaan. Liefst zeven keer werd er die maand in hun gebouw brandgesticht. Dat er nooit slachtoffer zijn gevallen, mag een wonder heten.

De brandstichter stak meestal in de inkomhal kartonnen dozen in brand, maar twee keer werd ook de voordeur van de bewoonster op het gelijkvloers geviseerd. De dader schoof dan brandend papier onder haar deur. De vrouw was na de feiten zo aangedaan dat ze besloot om bij familie te gaan wonen.

Petroleum als brandversneller

In de nacht van 28 op 29 april maakte de brandstichter het pas écht bont. Aan de deur die naar de gasmeters leidde, had hij met papier brandgesticht. Als brandversneller was petroleum gebruikt. Het vuur werd – net zoals bij de andere brandstichtingen - door bewoners opgemerkt. Een groot geluk: als de vlammen de gasmeters hadden bereikt, was het gebouw mogelijk ontploft.

De zoektocht naar de dader verliep bijzonder moeizaam. “Aanvankelijk was het niet duidelijk wie er verantwoordelijk was”, legde de procureur uit. “Er heerste een gespannen sfeer in het gebouw door buren die het met elkaar niet konden vinden en die elkaar beschuldigden. Er werd ook eerst een andere bewoner gearresteerd, maar gaandeweg wees er toch steeds meer in de richting van R.V., de bewoner van de tweede verdieping.”

Brandwonde op rechterarm

“R.V. was bij zes van de branden als eerste ter plaatse”, ging de procureur verder. “Enkel bij de laatste, toen het gebouw in de lucht kon vliegen, dook hij pas later op, mét een brandwonde op zijn rechterarm. Na R.V.’s arrestatie zijn brandstichtingen trouwens gestopt.”

Bij de politie ontkende R.V. elke betrokkenheid. Hij zei dat hij in de nacht van 28 op 29 april – de enige nacht dat hij niet aanwezig was - bij een vriend in Brussel was geweest, maar die ontkende dat. Volgens de procureur had R.V. vier dagen voor de laatste brandstichting een bevel van de vrederechter gekregen om het appartement te verlaten en was dát de ‘trigger’ geweest.

Naar vriendin in Congo

R.V. werd in 2014 geïnterneerd en een jaar later vrijgelaten op proef. Hij denkt dat de politie hem daarom als de ideale zondebok ziet. “Ik ben totaal onschuldig”, vertelde R.V. die al zeven maanden in voorhechtenis zit. “Welk motief had ik dan? Ik stond op een zucht van mijn definitieve invrijheidstelling. Daarna zou ik mijn vriendin in Congo gaan opzoeken.”

R.V. wordt ook nog vervolgd voor het belagen van de bewoonster die bij de brandstichtingen geviseerd werd, het toebrengen van slagen aan een buurman en het stelen van twee tijdschriften. Enkel dat laatste geeft hij toe. Hij riskeert in totaal 5,5 jaar celstraf.

Vonnis op 23 november.