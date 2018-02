"Zelf zou ik zeker depressief worden in de cel" KRISTOF DE CNODDER

10 februari 2018

02u26 0 Antwerpen 'Gent West': het nieuwe, prestigieuze televisiedrama op Vier. Maar de hoofdrol is voor een Antwerpse. Ruth Becquart (41) vertolkt het personage van Veronique Dockx, een gewone vrouw die door omstandigheden in de gevangenis belandt - en temidden een soort bendeoorlog. "Zelf zou ik sowieso depressief worden in de cel", geeft ze toe. "Ik vond ons decor al deprimerend..."

Het is woensdagmiddag wanneer we Ruth op het Antwerpse Zuid ontmoeten voor dit gesprek. Enkele uren later zal Vier 'Gent West' loslaten op het grote publiek. Best spannend, zou je dan denken. Maar Ruth blikt tevreden terug. "Natuurlijk hoop ik dat veel mensen zullen kijken - en dat ze het goed zullen vinden. Maar de opnames van de eerste reeks zijn intussen al anderhalf jaar oud, en ik ben alweer meer met andere dingen bezig."





Nochtans is dit niet niks:

je vertolkt de hoofdrol.

"Ik moet eerlijk zeggen dat die gedachte voor de opnames ook wel eens door mijn hoofd schoot. Het was in die zin anders dat ik een grote verantwoordelijkheid voelde. Gelukkig heeft dat gevoel me niet gehinderd. Ik heb vooral genoten van de rol omdat die zo pittig was en ik mijn duistere kant naar boven kon laten komen. Mijn personage evolueert ook van een kwetsbare naar een harde vrouw. Die evolutie vond ik heel boeiend."





Hoe bereid je je praktisch voor?

Even 'meedraaien' in de cel lijkt

me niet bepaald een optie.

"Klopt. Toch hebben we met de ploeg een strafinrichting kunnen bezoeken. Ik heb ook contact gezocht met een dame die zelf ooit in de Antwerpse Begijnenstraat gezeten heeft. Die maakte daar met de regelmaat van de klok 'rauwe dingen' mee. Wat je in de serie ziet, staat dus niet ver van de realiteit. Alleen wordt het natuurlijk wat meer uitvergroot."





Zou Ruth Becquart kunnen

overleven in 'den bak'?

"Ik denk dat ik wel een bepaald overlevingsinstinct heb, al weet je dat natuurlijk pas zeker als je het ooit echt meemaakt. Sowieso zou ik depressief worden. Ik vond de decors in Gent West al behoorlijk deprimerend - wat natuurlijk ook wil zeggen dat ze erg goed gemaakt werden. De decors en de manier waarop alles in beeld werd gebracht, maken dat Gent West een donkerdere aanblik heeft dan Wentworth - de Australische reeks waarop de makers zich gebaseerd hebben."





Maakt die duistere ondertoon

het zwaarder om te acteren?

"Ik heb een rol met veel 'vlees' aan gekregen en met een toffe ploeg mogen werken. Daar ben ik heel gelukkig om, maar bij momenten was het wel pittig. Een half jaar lang stond ik om 5.20 uur op, en vaak was ik pas om 19.30 uur thuis. Dan was het snel iets eten, om nadien weer de teksten voor de volgende dag te herhalen. Als je dan ook nog eens een paar emotionele scènes ingeblikt hebt - en zo waren er genoeg - dan heb je 's avonds niet zo veel energie meer. Eigenlijk zie je Veronique Dockx in die hele eerste reeks maar drie keer ontspannen of vrolijk, en één van die scènes was dan nog een masturbatiescène. (lacht)"





Aan seksueel getinte beelden ook geen

gebrek. Een recensent schreef zelfs dat

Gent West het vooral van de

blote borsten moet hebben.

"Dat klopt eigenlijk niet. Gent West is gewoon een prima productie. Ja, er komen borsten prominent in beeld en er zit een lesbische scène in. Zelf heb ik deze keer mijn kleren aangehouden. In 'Chaussée d'Amour' gaf ik me al genoeg bloot. (lacht)"





Voor je rol in Chaussée d'Amour kreeg je een bekroning van de Vlaamse Acteursgilde. En sinds je in 2012 opdook in 'Clan', groeide je uit tot een gevierde actrice. Wat doet dat met je?

"Het is leuk als je inspanningen geapprecieerd worden. Ik amuseer me ook enorm met dat camerawerk. In mijn eerste jaren als actrice was ik vooral met theater bezig. Deels een eigen keuze, maar er was toen ook nog niet al te veel Vlaamse fictie. Zo rond mijn dertigste besloot ik om mijn kans te wagen in de televisiewereld, omdat ik eens iets nieuws wilde proberen. Het begon met bijrollen en na verloop van tijd kwamen de grotere rollen. Momenteel mag ik echt niet klagen, want de komende maanden ben ik ook nog te zien in 'De Dag' en 'Over Water'. Werk creëert werk. Ik doe nog steeds graag theater, maar televisie is mijn nieuwe liefde. Het prikkelt me op een bepaalde manier."





Wat spreekt je dan specifiek aan?

"Televisie blijft een magisch medium. Wat ik ook tof vind, is dat je er met grote crews werkt. Bij Gent West vormden we één hecht gezelschap, met een WhatsApp-groepje en al. Veel collega's kende ik al, zoals Gilda De Bal en Els Olaerts. Met anderen was er dan weer snel een klik. En nee, onderlinge jaloezie heb ik op geen enkel moment gevoeld. Blijkbaar denken veel mensen dat dit erbij hoort wanneer je zoveel vrouwen samen op een set zet, maar dat was bij ons totaal niet het geval."





Seizoen twee van Gent West werd intussen ook al ingeblikt. Van Wentworth werden

vier reeksen gemaakt...

"Het blijft voorlopig bij twee. We zien wel of er ooit een vervolg komt, maar ik ben hier al heel content mee."