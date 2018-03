"Ze mogen ons alles vragen" JACKY LAFON EN LUC BEAUCOURT MET 'PECHVOGELTJES' NAAR DISNEYLAND DAVID ACKE

17 maart 2018

02u47 0 Antwerpen Tien kinderen tussen acht en elf jaar vertrokken gisteren naar Disneyland Parijs voor een onvergetelijke driedaagse aan de zijde van actrice Jacky Lafon en spoedarts Luc Beaucourt. De kinderen lijden aan een levensbedreigende ziekte.

Marie, Fee, Alexandra, Selina, Sami, Nina, Ehlena, Elion, Bas en Pim stapten gisteren om 8.30 uur op de bus richting Disneyland Parijs. De kinderen kenden elkaar nog niet maar werden met elkaar verbonden omdat ze allemaal lijden aan een levensbedreigende ziekte. Omdat deze kinderen al zo vaak fijne dingen hebben moeten missen en het vaak erg moeilijk hebben, besloot zangeres en actrice Jacky Lafon om een oude gewoonte van haar nog eens van onder het stof te halen.





"Dit is mijn 35ste keer dat ik naar Disneyland Parijs trek met pechvogeltjes, zoals ik de zieke kindjes liever noem. De laatste keer moet zo een zeven jaar geleden zijn", vertelt Jacky. Vorig jaar vierde zij haar vijftig jaar op de planken en voor die gelegenheid wilde ze nog één keer terug richting Mickey en Minnie Mouse. Dat was ter oren gekomen van de Service Club Marnixring Loteling die hun opbrengst van 10.250 euro van hun theatervoorstelling aan Jacky schonken om de reis te bekostigen.





Poppetjes

Nina (10) lijdt aan chronische leukemie maar is op dit moment stabiel. "Hout vasthouden", vertelt de mama van Nina. "Normaal zou ze vandaag een punctie moeten ondergaan maar dat hebben we kunnen uitstellen. Dit gaat voor." Voor Nina kan de busrit niet snel genoeg achter de rug zijn: "Ik heb al wat attracties opgezocht op het internet om te kijken welke ik zeker wil doen. Mijn favoriete attractie is 'It's a Small World'. Dan vaar je met een bootje door een wereld met allemaal poppetjes die dansen en zingen. Het liedje ken ik ondertussen uit mijn hoofd", lacht ze. Ze kijkt ook uit naar een ontmoeting met Minnie Mouse. Voor de mama en de papa die achterblijven is het even slikken. "We zullen wel elke dag aan de telefoon hangen. Maar het is al deze kinderen van harte gegund. Ze hebben al zoveel moeten opgeven. Ik vind het een fantastisch initiatief", aldus de mama van Nina.





Nina heeft geluk want gisteren stond een bezoekje aan 'It's a Small World' al meteen op het programma en verkenden ze het park met een treintje. Vandaag kijken ze naar de wereldberoemde parade van Disneyfiguren en een spetterend vuurwerk.





Spoedarts

Tijdens de driedaagse worden Lafon en de kinderen begeleid door spoedarts Luc Beaucourt. Al wil hij liever aangesproken worden met nonkel Luc. "Luc is mijn vaste reisgezel. Hij is al verschillende keren mee naar Parijs geweest. Hoe streng hij is als spoedarts, hoe ongelofelijk lief hij is met die kinderen", vertelt Jacky. "Tijdens deze drie dagen mogen de kinderen alles vragen aan tante Jacky en nonkel Luc", belooft Jacky. Naast de spoedarts gaan er ook kinderverpleegkundigen en kinderdokters mee. Make a Wish stond mee in voor de organisatie van de reis.