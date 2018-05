"Zat? Ik drink al twintig jaar niet meer" SLACHTOFFER NA VECHTPARTIJ OP ROOSEVELTPLAATS: PATRICK LEFELON

16 mei 2018

02u48 0 Antwerpen "Ik heb al twintig jaar geen druppel meer gedronken." Eddy Brosius is kwaad dat hij in de media wordt afgeschilderd als een dronkaard. Zaterdagavond kregen hij en zijn zoon een pak slaag van het personeel van een pittazaak op de Rooseveltplaats. Het filmpje toont hoe Eddy en zoon Jaimie met terrasstoelen en een metalen buis worden neergeklopt.

De 61-jarige Eddy Brosius legt met een grimas zijn gebroken linkerarm op tafel in een café in de Gemeentestraat. Hij bestelt een koffie. "Vraag het aan iedereen, ik drink al twintig jaar niet meer", zegt Eddy overtuigd. Vorige zaterdag had Eddy dus niets gedronken toen hij met zijn zoon Jaimie wat rondhing in de buurt van de Rooseveltplaats. Eddy is officieel bruggepensioneerd en leidt samen met zijn zoon een zwervend bestaan.





Eddy: "Wij wilden een broodje eten op het terras van die pittazaak. Ze kennen mij daar. Ik haal er geregeld een koffie. Jaimie had een paar pintjes gedronken en had nog een blikje Cara-pils op zak. Hij zette dat op de terrastafel. De baas kwam reclameren. "Dit is een halal-zaak. Alcohol is niet toegelaten."





Zes keer genaaid aan hoofd

Jaimie wilde het blikje wegsteken, maar dan kwam nog een personeelslid naar buiten en gaf Jaimie een duw. Iemand anders kwam met een soort vleeshaak waaraan ze de pitta bakken, op Jaimie af en sloeg hem op het hoofd. Of Jaimie eerst geslagen heeft, weet ik niet meer. Dan duwden ze ons op straat. De man met de stang kwam opnieuw op Jaimie af, omdat hij met een terrasstoel had gesmeten. Ik viel op de grond maar gooide net op tijd mijn jas over de stang. Zo miste de aanvaller zijn slag. Een ander personeelslid bewerkte mij dan met een terrasstoel. Terwijl ik op de grond lag ben ik nog getrapt en geslagen. Ik heb drie gebroken ribben, een gekneusde knie en elleboog en een gebroken arm. Donderdag word ik aan de arm geopereerd. Jaimie is zes keer genaaid aan zijn hoofd."





Camera's

De politie greep snel en met veel volk in. Enkele personeelsleden van de pittazaak werden voor ondervraging meegenomen. Bij pitta Express wilde gisteren niemand reageren. De zaakvoerder zelf is in Nederland en niet bereikbaar.





Eddy en zijn zoon Jaimie zullen binnenkort een verklaring moeten afleggen. "Zoveel heisa voor een blikje Cara-pils, dat is toch niet normaal. het blikje was zelfs niet open. Gelukkig heeft een voorbijganger alles gefilmd. Die pittaman ontkende bijvoorbeeld dat hij met een ijzeren stang had geslagen. Terwijl je die stang duidelijk ziet op het gsm-filmpje. Ik ben die onbekende filmer heel dankbaar want de politie heeft zelf amper beelden. Volgens een agent zijn de politiecamera's pas naar de Anneessensstraat en de pittazaak gericht nadat de eerste melding was binnengekomen."





Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter vindt dat Eddy en Jaimie het zoveelste slachtoffer zijn van criminaliteit door vreemdelingen. "Crimigranten moeten eruit", aldus Dewinter op Twitter.