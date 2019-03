“Wij worden weggepest”: bewonersparkeren beroert ziekenhuispersoneel Middelheim Antwerps stadsbestuur weigert om ZNA-personeel vanaf 1 april in blauwe parkeerzone te ‘gedogen’ BJS

25 maart 2019

03u00 0 Antwerpen De invoering van het bewonersparkeren zorgt voor ophef in ZNA Middelheim, het grootste ziekenhuis van Antwerpen. Werknemers zonder standplaats op de ziekenhuisparking mogen hun wagen vanaf 1 april maximaal twee uur mét parkeerschijf achterlaten in de omliggende straten. De directie zoekt koortsachtig naar oplossingen.

Bij ZNA Middelheim, het grootste algemeen ziekenhuis van Antwerpen, werken bijna 3.000 mensen. Dagelijks komen er ook nog eens honderden patiënten, bezoekers, leveranciers, ambulanciers en studenten over de vloer.

De mensenmassa veroorzaakt een praktisch probleem: enorme parkeerdruk. De campus telt ‘slechts’ 1.154 plekken, waarvan er een kleine 500 voorbehouden zijn voor medewerkers. Bijkomende parkeerplaatsen op het terrein creëren ligt moeilijk: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) laat een bovengrondse uitbreiding niet toe en een ondergrondse parking aanleggen is peperduur - naar schatting tot 30.000 euro per plek.

Personeel zonder plek op de ZNA-parking parkeert vandaag in de omliggende straten. Maar nét in die wijk - tussen het Middelheimziekenhuis en de Grote Steenweg - gaat de stad Antwerpen vanaf 1 april een ‘blauwe parkeerzone’ inrichten. Dat betekent dat bestuurders tussen 9u en 19u maximaal twee uur kunnen parkeren met een parkeerschijf. Bewoners van de wijk kunnen bij de stad een bewonerskaart aanvragen, waarmee ze gratis kunnen parkeren.

“Met de invoering van de blauwe zone worden we gewoon weggepest”, zegt een bezorgde verpleger uit de Rupelstreek. “Tegenwoordig heeft iedereen de mond vol van de ‘modal shift’ (verandering van vervoerswijze, red.), maar ik heb mijn auto broodnodig. Met het openbaar vervoer doe ik anderhalf uur over ocharme 13 kilometer. Ik werk trouwens in een shiftensysteem. De bus of de tram zijn dan meestal geen optie zijn. En voor fietsen ben ik lichamelijk niet geschikt. Moest ik de fiets wél kunnen nemen: wie gaat er na een zware nachtshift graag zo naar huis?”

De directie van ZNA is koortsachtig op zoek naar oplossingen. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of een shuttle kan ingelegd worden tussen het ziekenhuis en verder gelegen parkings. “Maar we kijken ook naar de stad”, zegt Jan Vandenbergh, operationeel directeur van ZNA Middelheim. “Men zou aan personeel parkeerkaarten kunnen uitreiken en hen zo tijdelijk in de blauwe zone ‘gedogen’, tot er een structurele oplossing voor het parkeerprobleem bij ZNA Middelheim gevonden is. Dat de stad over het bewonersparkeren heeft beslist zonder ons te consulteren, betreuren we.”

Het Antwerpse stadsbestuur - dat in de raad van bestuur van ZNA zit - is niet van plan om toegiften te doen. “De blauwe zone wordt in de omgeving van het Middelheimziekenhuis ingevoerd omdat de buurtbewoners al jarenlang kreunen onder de parkeerdruk”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Als we voor het ZNA-personeel een uitzondering maken, komen binnen de kortste keren álle bedrijven aankloppen die parkeerproblemen hebben. ZNA moet bekijken hoe het op de eigen site het parkeerbeleid kan optimaliseren. Het is trouwens zo dat de bouwcode voorschrijft dat werkgevers zélf parkeerplaatsen voor eigen werknemers moeten voorzien.”