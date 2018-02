"Wij worden nieuwe Adil en Bilall" ACTEUR IMRANE (13) EN VRIEND VINDEN INSPIRATIE OP SET 'PATSER' DAVID ACKE

05 februari 2018

02u27 0 Antwerpen De film Patser van Adil El Arbi en Bilall Fallah lokt een massa volk naar de bioscoop, maar de heren zitten al met hun hoofd in Hollywood: ze mogen namelijk 'Bad Boys For Live' met Will Smith regisseren. Voor hun vertrek kwamen ze nog even hun Antwerpse fans uitzwaaien op de Groenplaats. Onder hen ook de jonge acteur Imrane Akajjoua (13). "Ik heb al afgesproken met een vriend dat wij later ook films gaan maken."

Het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah heeft op de Groenplaats afscheid genomen van Antwerpen en hun patsertjes. Binnenkort trekken ze naar Hollywood om er de nieuwe Bad Boys-film te maken met topacteur Will Smith. Wanneer Adil en Bilall zich tegenwoordig tonen, is dat in 'Patser'-stijl: de nodige bling bling, trainingsbroek en hoodie en als het even kan een gouden Land Rover. Al gauw lokte hun aanwezigheid de nodige belangstelling van toeristen en fans. Zij kregen allemaal een gouden ketting als aandenken.





Behalve de regisseurs was Imrane Akajjoua (13) aanwezig. De Antwerpenaar mocht de kleine Adamo spelen in de film Patser, oftewel, de kleine Matteo Simoni. "Het is mijn allereerste film en voorlopig blijft dat mijn enige," vertelt de jonge acteur.





Als geboren en getogen Antwerpenaar leerde Imrane zijn grote voorbeeld Matteo enkele Antwerpse en Marokkaanse woorden. "Hij was heel begaan met mij en heeft me goed ondersteund. Eigenlijk is hij erg rustig. Omdat hij zelf geen Antwerps kan praten, vroeg hij of ik hem kon helpen. Dat was heel fijn," vertelt Imrane enthousiast.





Wa is u probleem?

De jongeman leerde Matteo zinnen als "Wa is'r?" en "Wa is u probleem?".





Daarnaast leerde Imrane Mateo ook een paar Marokkaanse woorden. Maar op de vraag welke dat zijn, kijkt hij even schichtig naar zijn mama. "Die durf ik nu niet te herhalen. Het zijn niet bepaald mooie woorden," lacht hij.





Hoewel Matteo een grote indruk heeft nagelaten, waren het toch vooral Adil en Bilall die Imrane hebben geïnspireerd. "Acteren was heel leuk maar eigenlijk wil ik regisseur worden. Ik vond het megavet om te zien hoe Adil en Bilall bezig zijn met beelden en om te zien hoe het er aan toe gaat op zo een set. Zoveel mensen."





Hollywood

En de jongen blijft niet bij de pakken zitten. "Ik heb al afgesproken met een vriend die ik op de set heb leren kennen dat wij later ook films gaan maken. Wij willen de nieuwe Adil en Bilall worden," lacht hij.





Adil en Bilall konden nog niet veel vertellen over de timing van hun nieuwe film in Hollywood. "Dat kan binnen drie maanden zijn maar evengoed pas binnen een jaar," lacht Adil. Dat ze België moeten verlaten net op het moment dat Patser zo goed scoort, vinden de heren niet erg: "We gaan in Amerika heel veel promotie maken voor Patser, dus dat komt goed uit," vertelt Bilall. Meteen stelden de regisseurs hun fans gerust: "Wij komen sowieso nog terug uit Hollywood. We houden te veel van 't Stad!"