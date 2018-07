"Wij worden als honden behandeld" 60 GEDETINEERDEN NIET TERUG NAAR CELLEN, OOK HONGERSTAKING PATRICK LEFELON

06 juli 2018

02u32 0 Antwerpen 60 gedetineerden uit de gevangenis in de Begijnenstraat hebben gisteren - na ruim twee weken cipiersstaking - geweigerd om naar hun cellen terug te keren. Er is ook in hongerstaking gegaan. "Wij worden hier als honden behandeld. Ik zit al twee weken in dezelfde kleren in een cel van 30 graden", stelt een gevangene.

Brieven sturen naar de minister, telefoneren naar de directie, aankloppen bij Amnesty International, klachten bezorgen bij de advocaat... De families van de zeshonderd gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen hebben alles uit de kast gehaald om de erbarmelijke levensomstandigheden aan de kaak te stellen. "De boel staat op ontploffen. Eén van de dagen breekt een opstand uit", vertelde een familielid ons woensdagavond. Enkele vrouwen hebben de koppen al bijeen gestoken en denken zelfs aan een betoging uit protest tegen de gevolgen van de cipiersstaking.





Gisterochtend voegden de gedetineerden de daad bij het woord. Bij een wandeling weigerden zestig onder hen niet alleen om naar binnen te gaan, maar ook alle voedsel. Een gevangene belde ook de redactie van HLN.be en zette de eisen van de muitende groep op een rij. "Wij eisen elke dag een uur wandeling, minstens 5 minuten telefoneren en terug bezoek van onze familie. Komt dat er niet, dan weigeren wij naar binnen te gaan." Een andere gevangene vult aan: "Op onze gang zit een man met botkanker. Hij is helemaal opgezwollen en heeft dringend chemo nodig. Niemand kijkt naar hem om. Had u al gehoord dat er sinds de staking vier zelfmoordpogingen zijn geweest? Je zou voor minder als je de hele dag in een oververhitte cel moet zitten."





Overleg

De klachtenlijst is eindeloos. "Sinds het begin van de staking krijgen wij meer koud dan warm eten. Douchen kan hoogstens één keer per week, een wandeling om de drie tot vier dagen. Kleding wordt niet gewassen. Ik loop al veertien dagen in dezelfde tenue rond. Zelfs je wassen in de cel is lachwekkend. Er komt een dun straaltje uit de kraan van je lavabo. Telefoneren mag enkel als er voldoende cipiers zijn. Onze familie stort geld op onze rekening waarmee wij bestellingen in de kantine kunnen doen. Die leveringen zijn onregelmatig. Er zijn klachten dat bestellingen en geld worden achtergehouden. Wie reclameert, riskeert voor het minste in het cachot te vliegen." De gevangenisdirectie bevestigde gisteravond dat er een beperkte groep gevangenen uit protest in hongerstaking is. "Wij zijn in overleg met de gevangenen. Dat verloopt rustig en op een volwassen manier", aldus de directie. Rond 20 uur ging iedereen terug naar de cel, zo liet woordvoerder Olivier Michiels van het Gevangeniswezen weten.





De cipiers beslissen vanmiddag om 14 uur of zij hun staking tegen dit weekend zullen beëindigen. De vakbonden dringen daar bij hun leden op aan.