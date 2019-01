“Wietcafé” op Turnhoutsebaan moet maand dicht BJS

25 januari 2019

17u35 0 Antwerpen Precies een week na de sluiting van café Poco Loco in Borgerhout - genoemd in het drugsdossier rond peetvader Abdelhakime D. (61) - moet alweer een drugscafé op de Turnhoutsebaan dicht. Op bevel van de burgemeester is café Las Palmas één maand gesloten.

Tijdens een controle op 16 december 2018 verklaarde een klant dat de uitbater het gebruik van die middelen in zijn zaak toeliet. In het café waren die dag een 80-tal personen aanwezig. Op de tweede verdieping bevindt zich een rookkamer, waar de politie een persoon aantrof die cannabis rookte. Op en onder de tafels lagen lange sigarettenblaadjes en plasticfolie waarin hasj verpakt kan worden.

De uitbater verklaarde niet in staat te zijn de gebeurtenissen op de tweede verdieping in het oog te houden. Hij gaf als redenen daarvoor op dat hij er in de zaak alleen voor stond en dat het aanwezige camerasysteem sedert zes maanden stuk was. Het café werd diezelfde dag nog gerechtelijk verzegeld.

De stad heeft nu beslist om de zaak ook vier weken bestuurlijk te sluiten. “De door de zaakvoerder voorgestelde maatregelen om het camerasysteem opnieuw te activeren en extra werkkracht in te schakelen blijken tot op heden niet doeltreffend om illegale praktijken uit het café te weren.”