"Wie ruimt gratis blikjes op?" HANDELAARS HEBBEN BUIK VOL VAN UITDEELACTIES DIETER LIZEN

29 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Quartier National, de winkeliersvereniging van de Nationalestraat en omgeving, zijn de vele uitdeelacties van gratis drankjes en snoep beu. "Er blijft vaak een hoop afval achter. Zo kan het niet verder", klinkt het. Het verantwoordelijke marketingbureau belooft om het probleem aan te pakken.

De Kammenstraat, de Nationalestraat en de Meir zijn populaire plaatsen voor grote merken om shoppers en passanten gratis te laten proeven van hun nieuwe of 'vergeten' producten. "Lipton Ice Tea komt guerilla-gewijs drankjes uitdelen voor de deur van horeca-ondernemers in de Kammenstraat. Wat blijft er over? Een hoop afval!", sakkert Wim De Koninck, winkelstraatmanager van Quartier National. "Er staat een vuilnisbak, maar wat op straat belandt, laten ze liggen. Dit is ook niet de eerste keer. We willen dringend overleg met het bedrijf achter deze acties, want zo kan het voor ons niet verder."





Vergunning

Voor Cindy Kerremans, zaakvoerster van chocolatier Burie in de Nationalestraat moeten de reclamelui vooral meer rekening houden met de reeds aanwezige handel. "Op een dag stonden ze hier stukken chocolade van Côte d'Or uit te delen schuin over onze deur. Aan het pleintje hierover delen ze frisdrank uit, terwijl horecazaken Theo en Mint daar hun terras houden. Zouden ze dat niet beter op de Meir uitdelen, waar vooral kledingwinkels zitten? We twijfelen ook of er altijd met een vergunning wordt gewerkt."





Nico Ruell, zaakvoerder van het verantwoordelijke marketingbureau Butik Agency, slaat mea culpa. "Dit gaat regelrecht in tegen ons afvalbeleid. We plaatsen altijd vuilnisbakken en nemen ook zelf het afval weer mee. Onze mensen moeten ook de omgeving in een straal rond de uitdeelactie schoonmaken. Als dat niet gebeurt, gaan we hen daar zeker op aanspreken. We controleren onze medewerkers ook", zegt Ruell. Volgens Ruell werd er wel steeds netjes een vergunning aangevraagd én betaald aan de stad. Dat er al eens chocolade werd uitgedeeld voor de winkel van Burie of frisdrank voor een horecaterras, betreurt Ruell. "We doen dat niet met opzet. Wij kijken vooral naar waar er veel volk passeert. Maar we willen zeker rond de tafel gaan zitten met de handelaarsvereniging. Misschien kunnen we elkaar ook versterken? Onze acties zorgen voor animo op straat en mogelijk zo ook voor extra klanten voor handelaars."





Sluikstorten

De stad kan het euvel niet oplossen. "Ik ben geen grote fan van uitdeelacties, zeker niet als ze de handelaars schade toebrengen of geen vernieuwende producten presenteren", zegt schepen van middenstand Koen Kennis. "Als ze echter enkel op mobiele manier samplen, moet er enkel op de Via Sinjoor (toeristische as tussen centraal-station en de Scheldekaaien) een vergunning aangevraagd worden. Probleem is dat je zo een heel aantal acties niet goed kunt controleren, noch beperken. Een boete voor sluikstorten kan je ook pas uitdelen als je iemand op heterdaad betrapt."