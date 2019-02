“White spirit in drankje en praline met rattenvergif”: politieman (39) riskeert 12 jaar cel voor moordpoging op buurvrouw (85)

Antwerps gerecht verdenkt Tim D.H. uit Kontich ervan dat hij de erfenis van bejaarde vrouw wilde opstrijken BJS

20 februari 2019

18u07 0 Antwerpen Het Antwerpse gerecht verdenkt Tim D.H. (39) uit Kontich ervan dat hij zijn bejaarde buurvrouw met white spirit en rattenvergif heeft willen ombrengen. “Hij wilde de erfenis opstrijken terwijl er nog wat geld over was.” De politieman, die door deze affaire op non-actief is gezet, riskeert 12 jaar cel. Hij ontkent in alle talen.

Een politieman met een onberispelijke reputatie. Een zorgzame vader ook. En een liefhebbende man voor zijn vriendin die een tweede kindje verwacht. Advocaat Frédéric Thiebaut haalde werkelijk alles uit de kast om een fraai beeld van zijn cliënt Tim D.H. op te hangen. Maar procureur Kim De Laet was niet onder de indruk: zij wil de inspecteur van de Antwerpse politie (die door deze zaak op non-actief is gezet) 12 jaar in de cel voor poging tot moord, schriftvervalsing, misbruik van een behoeftig persoon, misbruik van vertrouwen en oplichting. “Zulke verwerpelijke feiten heb ik nog nooit gezien. En ik draai ongeveer twintig jaar mee op het parket.”

Steun en toeverlaat

Op 12 mei 2017 verwittigde het slachtoffer, de toen 85-jarige Betty H. de verpleging van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst omdat er een vreemde substantie in haar glas water zat. Een dag later werd de politie erbij gehaald. Volgens de eerste vaststellingen was het water troebel en verspreidde het een sterke geur.

Ik heb altijd mijn best gedaan om H. te helpen. Ze was als een tweede grootmoeder voor mij. Van wat hier allemaal over mij gezegd wordt, klopt helemaal niets. Zo ben ik niet verdachte Tim D.H.

H. uitte onmiddellijk verdenkingen aan het adres van Tim D.H. Haar voormalige buurjongen in Duffel was altijd een steun en toeverlaat geweest: hij had geholpen met de verkoop van haar appartement, regelde haar financiën, zorgde voor haar kat en bracht bezoekjes in het rusthuis.

Maar eind 2016 was H. iets vreemds beginnen merken. Telkens nadat Tim D.H. in het rusthuis op bezoek was gekomen, zag haar glas water troebel en rook het erg vies. Rond Kerstmis was ze zelfs een keertje beginnen bibberen en braken na het eten van een praline die ze van Tim D.H. had gekregen.

De politie nam op 13 mei 2017 op de kamer van H. een doosje pralines, twee suikerklontjes en een fles water in beslag. Ook de praline met gemanipuleerde verpakking, die in een zijvakje van de ijskast was gevonden, nam de politie mee. Bij Tim D.H. thuis werden drie plastic flesjes meegenomen, alsook zijn laptop, gsm en tal van documenten die betrekking hadden op zijn vroegere buurvrouw.

Uit op haar centen

Onderzoek door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) wees uit dat In de fles water en in de suikerklontjes sporen van white spirit zaten. In de praline - een bonbon die uit twee helften bestaat en makkelijk terug aan elkaar gekleefd kan worden - zat dan weer een blauwe substantie. Rattenvergif, zo bleek. Ook in een van de flesjes van Tim D.H. werden sporen van white spirit gevonden. Hoe frequent en in welke hoeveelheden het slachtoffer die giftige producten geconsumeerd had, kon niet bepaald worden. Maar het had volgens de procureur fataal kunnen aflopen.

Tim D.H. zou op de centen van Betty H. geaasd hebben. Als haar vertrouwenspersoon had hij geleidelijk de controle over haar financiën verworven. Hij zou haar aanzienlijke geldbedragen ontfutseld hebben via schenkingen waar ze niets van af wist, de verkoop van beleggingen, het afkopen van haar uitvaartverzekering. Alles samen is er sprake van ongeveer 180.000 euro. “Maar de kosten van het rusthuis liepen hoog op en de beklaagde besefte dat hij, als hij nog iets wilde overhouden, snel moest handelen. Hij stelde een vals testament op waarin hij de enige begunstigde werd en vanaf kerst 2016 begon hij haar te vergiftigen”, zei procureur Kim De Laet.

Ook papa staat terecht

Zelf schreeuwt Tim D. zijn onschuld uit. “Ik heb altijd mijn best gedaan om H. te helpen. Ze was als een tweede grootmoeder voor mij. Van wat hier allemaal over mij gezegd wordt, klopt helemaal niets. Zo ben ik niet.”

Advocaat Frédéric Thiebaut vroeg voor het gros van de feiten de vrijspraak. “Mijn cliënt is het slachtoffer van de tunnelvisie van de speurders. Hij moest en zou de dader zijn.” Dat Tim D.H. met een uitvaartverzekering had gesjoemeld, kon Thiebaut echter niet ontkennen.

In de beklaagdenbank zat gisteren ook François D.H., de vader van Tim. Hij wordt ervan verwacht dat hij zijn zoon heeft geholpen met het vervalsen van het testament en riskeert 1 jaar cel. De man ontkent.

Vonnis op 26 maart.